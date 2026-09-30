MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi eylülde 51,3'e çıktı, sanayi 47,7'ye geriledi - Son Dakika
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MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi eylülde 51,3'e çıktı, sanayi 47,7'ye geriledi

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SAMEKS Bileşik Endeksi, eylülde önceki aya göre 1 puan artışla 51,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 2,8 puan artışla 50,9'a çıkarken Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 3,8 puan azalışla 47,7'ye geriledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), eylülde geçen aya göre 1 puan artarak 51,3 seviyesinde gerçekleşti.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in eylül ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak 51,3 oldu.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 2,8 puan artışla 50,9 seviyesinde gerçekleşirken Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 3,8 puan azalışla 47,7'ye geriledi.

Hizmet sektöründe iş hacmi, girdi alımları, stoklar ve tedarikçilerin teslim süresi alt endekslerinde önceki aya göre artış kaydedilirken, istihdam alt endeksinde ise gerileme gerçekleşti.

Sanayi sektöründe ise üretim, yeni siparişler, girdi alımları, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam alt endekslerinin tamamında düşüş kaydedildi.

Alt endekslerdeki bu gelişmeler, eylül ayında hizmet sektöründe aktivite görünümünün iyileşerek 50 referans değerinin üzerine çıktığını, sanayi sektöründe ise önceki aya göre belirgin bir ivme kaybı yaşandığını gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi'nin eylül ayında 51,3 puan seviyesinde gerçekleşmesi, ekonomik aktivitede ılımlı bir ivmelenme yaşandığına işaret etti.

Alt sektörler itibarıyla hizmet sektöründeki aktivitenin 50 referans değerinin üzerine çıkarak sınırlı genişleme bölgesine geçtiği, sanayi sektöründeki aktivitenin ise bunun altına gerileyerek sınırlı daralma bölgesine geçtiği görüldü.

Kaynak: AA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları DerneğiEkonomiFinansSon Dakika

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