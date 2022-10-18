MÜSİAD Şube Başkanı Öz: "İstihdam ve asgari ücret talebi çalışmalarını doğru buluyoruz"

KIRŞEHİR (İHA) – Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, hükümet tarafından başlatılan istihdam ve asgari ücret talebini doğru bulduklarını ve destek vereceklerini söyledi.

Başkan Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada; iş insanlarının asgari ücretin arttırılması ve alım gücünün yükseltilmesi noktasında destek vereceklerini belirtti. Çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini anlatan Öz açıklamasında, "Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapılan yüzde 50 oranındaki artışla asgari ücret, maalesef yüksek enflasyon sebebiyle çalışanlarımızın alım gücünün korunması noktasında yetersiz hale gelmişti. Bu bağlamda yapılan yüzde 30'luk artışla asgari ücretin yılın ikinci yarısı itibariyle net 5 bin 500 TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılamıştık" dedi.

Ara eleman ihtiyacının da karşılanmasının önemine dikkat çeken Öz, "Tek bir çalışanın bile alın terinin enflasyona ezdirilmemesi için, asgari ücrette ara bir artışın elzem olduğunu belirtiyoruz. İstihdam çalışmalarının da bu noktada önemli olacağı kanaatini taşıyoruz. Güçlü gelecek için gerekli olan her şey yapılmalı. Kırşehir'de tarımsal ürünlerinin katma değerinin de şehirde kalmasını sağlayacak altyapı ve ulusal marka olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR