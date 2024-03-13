MÜSİAD ve BVMW, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD ve BVMW, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için anlaşma imzaladı

MÜSİAD, Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliklerinin artırılmasına yönelik mutabakat anlaşması imzaladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, BVMW Başkanı Jochen Leonhardt ile Alman ve Türk iş insanları katıldı. Anlaşma ile Türk ve Alman şirketlerinin işbirliği fırsatları artacak ve ticaret hacmi büyüyecek.

13.03.2024 22:35  Güncelleme: 22:37
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliklerinin artırılmasına yönelik mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.

Almanya'da BVMW tarafından Berlin'de düzenlenen "KOBİ'ler için Gelecek Günü 2024" etkinliğinde yapılan MoU anlaşmasının imza törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, BVMW Başkanı Jochen Leonhardt ile Alman ve Türk iş insanları katıldı.

Bolat, söz konusu mutabakat anlaşmasının imza töreni öncesi Alman iş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısı yaptı.

Bolat, iş insanlarına, son 40 yıldır Almanya ile yakın temasları olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Ticaret Bakanı olarak, Türkiye ve Almanya'nın ekonomik ve endüstriyel olarak çok iyi entegre olduğunu belirtmek isterim. Hizmet sektöründe, turizmde, taşımacılıkta, fuarcılıkta, finans sektöründe, enerji sektöründe, temiz enerji alanlarında yakın işbirliğimiz var. Turizmde de çok iyi entegre olmuş durumdayız. Geçen yıl 6,3 milyon Almanı Türkiye'de ağırladık ve bu yıl daha fazlasını bekliyoruz." dedi.

"Almanya ile çok derin ve güçlü bağlarımız var"

Yaklaşık 2 milyon Alman turistin gelecek yaz tatili için Türkiye'deki tatil yerlerini şimdiden ayırttıklarını öğrendiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Ayrıca teknolojide, eğitimde, turizmde, uluslararası fuar katılımında Almanya ile çok derin ve güçlü bağlarımız var. Bunlarla ilgili bazı rakamlar vermek istersem ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Almanya'ya ihracatımız 21 milyar dolarla Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor

İthalatta ise Almanya, Türkiye'nin ithalat yaptığı ülkeler arasında Rusya ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alıyor. Almanya'nın Türkiye'ye karşı 7,6 milyar dolarlık ticaret fazlası var. Geçen yıl Türkiye'ye daha fazla Alman arabası ithal edildi. Hizmet ihracatı açısından Türk Hava Yolları, Alman şehirlerinde 11 varış noktası ile Almanya ile çok yakın ilişkilere sahip. Bu Türk Hava Yolları'nın toplam uluslararası operasyonlarının yüzde 15'ini oluşturuyor. ve Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın Sun Express adında ortak bir iştiraki var ve hava taşımacılığı pazarında hızla büyüyor. Sağlık sektöründe, Türk hastanelerinde Türk doktorlar tarafından çok iyi bir tedavi ve makul fiyatlarla daha fazla Alman hasta kabul ediyoruz."

Ticaret Bakanı Bolat, Türk ve Alman şirketlerinin sanayi, hizmet ve tarım sektöründe de birçok yatırım ortaklığı bulunduğunu dile getirerek, Türkiye'de iş yapan yaklaşık 8 bin Alman şirketin Türkiye'yi üretim ve ürünlerini yakın pazarlara dağıtım için bir merkez olarak kullandıklarını vurguladı.

Bolat, Alman iş insanlarına Türkiye'nin son yıllarda beşinci nesil savaş uçağını üretmeyi başararak dünyada en büyük altıncı savunma ürünleri tedarikçisi olduğunu anlattı.

"KOBİ'leri birleştirmek için her iki taraf için de büyük fırsatlar var"

Bolat, Türkiye'nin enerji üretiminin yaklaşık yüzde 60'ının güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjilerden geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Almanya da enerji üretiminde mükemmel bir ülke. Alman şirketlerinin Türk ortaklarıyla çok yakın temasları var. Birbirini tamamlayıcılar. Dolayısıyla ikili ticarette, ikili yatırımlarda, enerji işbirliğinde, savunma işbirliğinde daha yapacak çok şeyimiz var. Türkiye'deki istihdamın yüzde 70'ini ve Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ni Küçük ve Orta Ölçeli İşletmeler (KOBİ) oluşturuyor. Alman KOBİ'leri, Alman sanayisinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Şirketlerin sahipleri olarak, eğer çocuklar ya da torunlar işlerine devam etmek istemezlerse, KOBİ'leri birleştirmek için her iki taraf için de büyük fırsatlar var. Bu işletmeler ölmelidir. Dolayısıyla her iki ülkenin sanayicileri arasında ortaklık fırsatları olabilir, biz buna açığız. Alman tarafından gelecek her türlü girişimi memnuniyetle karşılarız."

Almanya'nın Türkiye'deki yatırımlarının 25 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bolat, "Türkiye'nin Almanya'daki yatırımları ise 3 milyar dolara ulaştı. Yani her iki ekonominin de potansiyeli büyük. Ancak bu büyük potansiyelden faydalanmak için tüm bu fırsatları değerlendirmek üzere önümüzde hala çok uzun bir yol var." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı sonunda, MÜSİAD ile BVMW arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliklerinin artırılmasına yönelik mutabakat anlaşması (MoU), MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve BVMW Başkanı Jochen Leonhardt tarafından imzalandı.

Kaynak: AA

Ahmet Başar Şen, Ömer Bolat, Türkiye, Almanya, Berlin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD ve BVMW, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için anlaşma imzaladı - Son Dakika

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