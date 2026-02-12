MÜSİAD ve UNHCR'den Önemli İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

MÜSİAD ve UNHCR'den Önemli İşbirliği Anlaşması

MÜSİAD ve UNHCR\'den Önemli İşbirliği Anlaşması
12.02.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD ve UNHCR, mülteci toplulukların ekonomik dayanıklılığını artırmak için işbirliği yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilciliği arasında, özel sektörün toplumsal sorumluluk kapasitesini uluslararası insani mekanizmalarla buluşturan kapsamlı işbirliği anlaşması imzalandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile UNHCR Türkiye Temsilcisi Angela Li Rosi tarafından İstanbul'da imzalanan işbirliği anlaşmasının törenine iş dünyası temsilcileri, uluslararası kuruluş yetkilileri ve davetlilerin katıldığı bildirildi.

MÜSİAD'ın kuruluş ilkesi olan "yüksek ahlak-yüksek teknoloji" anlayışı doğrultusunda üretim, istihdam ve kapsayıcı kalkınmayı merkeze alan yaklaşımını küresel insani sorumluluk perspektifiyle tahkim ettiği belirtilen açıklamada, "İmzalanan bu anlaşma ile özel sektörün ekonomik dinamizmi, toplumsal dayanışma ve sosyal uyum hedefleriyle daha güçlü bir zeminde buluşmuştur. UNHCR ile tesis edilen stratejik işbirliği istihdam, eğitim ve geçim kaynakları alanlarında sürdürülebilir fırsatların geliştirilmesini esas almaktadır. Bu çerçevede mülteci toplulukların ekonomik dayanıklılığının artırılması, iş gücü piyasasına katılımlarının desteklenmesi ve sosyal uyumun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, MÜSİAD'ın güçlü üye ağı, sektör kurulları ve iş dünyası ekosistemi aracılığıyla sorumlu özel sektör katılımını yaygınlaştırmayı, iyi uygulama örneklerini çoğaltmayı ve kapsayıcı kalkınma anlayışını sahaya yansıtmayı hedeflediği belirtildi.

"Koruma, eğitim ve geçim programlarının desteklenmesi öngörülmekte"

Anlaşma kapsamında iş gücü piyasası analizleri ve beceri haritalandırması çalışmalarıyla sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin belirlenmesinin böylece arz ve talebin daha etkin şekilde eşleştirilmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaynak mobilizasyonu çalışmaları aracılığıyla mülteci topluluklar için koruma, eğitim ve geçim programlarının desteklenmesi öngörülmekte, Türkiye'nin köklü hayırseverlik geleneği doğrultusunda zekat ve sadaka dahil olmak üzere İslami sosyal finans araçlarının etkisinin artırılmasına yönelik ortak girişimler geliştirilmesi de işbirliği çerçevesinde yer almaktadır."

Bu anlaşma, özel sektör-uluslararası kuruluş ve sivil toplum işbirliği modelinin güçlendirilmesi açısından önemli bir eşik niteliği taşımaktadır. MÜSİAD, üretim ve ticaret kapasitesini toplumsal dayanışma vizyonuyla bütünleştirerek, insani ihtiyaçlara sürdürülebilir ve ölçülebilir çözümler geliştirilmesine katkı sunmayı kararlılıkla sürdürmektedir."

İmzalanan işbirliği anlaşmasının, Türkiye'de sosyal uyumun güçlenmesine, kalıcı çözümlere yönelik adımlar atılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine somut katkılar sağlaması beklendiği de bildirildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Sivil Toplum, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD ve UNHCR'den Önemli İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
BM: Suriye lideri Ahmed Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi düzenlendi
BM: Suriye lideri Ahmed Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi düzenlendi
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:39:19. #7.11#
SON DAKİKA: MÜSİAD ve UNHCR'den Önemli İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.