MÜSİAD Zirvesi'nde Sanayi ve Teknoloji Tartışıldı

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi (MUST) devam ediyor.

"Sanayi için Hamle Yap" temasıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen zirvede konuşan Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cuneyd Zapsu, hayatın baş döndürücü bir hıza ulaştığını belirterek, bilginin yayılması ve yaygınlaşmasında sosyal medyanın etkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın geçmişten bugüne gelişimine değinen Zapsu, Çin başta olmak üzere bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zapsu, "Yapay zeka kendi kendini geliştirir, sınırlı bilgiyi proses eder. Birçok kişi yapay zekanın sadece mevcut bilgiden değil, yaratıcı da olabileceğini düşünüyor." dedi.

"Sanayide Dönüşüm: Riskleri Yönet, Fırsatları Yakala" paneli düzenlendi

Zirve kapsamında "Sanayide Dönüşüm: Riskleri Yönet, Fırsatları Yakala" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 100 yılı aşkın geçmişe sahip şirketin kuruluşundan bugüne kadarki geçirdiği süreçleri anlatarak, yeşil dönüşüme yatırımla alakalı görüşlerini paylaştı.

Şirketin yapay zeka alanındaki yatırımlarını aktaran Konukoğlu, "Şirket olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik konusuna önem veriyoruz. Maalesef Türkiye'de kadın çalışan oranımız çok düşük. İş hayatında da kadın çalışan oranımızı yüzde 50'lere yükseltmeliyiz." diye konuştu.

Çıkrıkçıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu da rekabetin artık küreselleştiğini dile getirerek, "Türkiye'de AR-GE'ye ayrılan pay gelişmiş ülkelere göre çok düşük. Bunun artırılması gerekiyor." dedi.

Tekstil sanayisinde yeni yatırımların yurt dışına yapıldığına değinen Çıkrıkçıoğlu, "Zaman zaman fabrikaların buradan sökülüp çevre ülkelere götürüldüğünü görüyoruz. Bu doğru değil. Biraz milliyetçi duygularımızı da burada hissetmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli de sürdürülebilirlik ile alakalı görüşlerini aktardı.

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay da "Geleceğe İşgücü: Sanayide Robotikleşme" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.