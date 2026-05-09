MÜSİAD Zonguldak'ta 60. Şubesini Açtı

09.05.2026 20:01
MÜSİAD'ın 60. şubesi Zonguldak'ta açıldı. Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı.

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 60'ıncı şubesi Zonguldak'ta eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katılımıyla açıldı.

Zonguldak'ta MÜSİAD'ın 60'ıncı şubesi, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Zonguldak Şube Başkanı Abdulkadir Aktarı ile dernek yöneticileri, iş insanları ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

MÜSİAD'ın 40'tan fazla üyesinin olduğu yerlerde şube açtıklarını anlatan Genel Başkan Özdemir, "MÜSİAD, Türkiye genelinde 78 noktada faaliyet gösteriyor. Bu 60'ıncı şubemizdir. Ayrıca 18 temsilciliğimiz bulunmaktadır. Biz 40'ın altında üye sayısı olan yerlerde temsilcilik olarak faaliyet gösteriyoruz. Zonguldak da 2014 yılında temsilcilik olarak açılmıştı. Bugün ise şube olarak taçlandı. Kalabalığı görünce artık Zonguldak MÜSİAD daha müstakil, daha geniş ve şehre daha fazla katkı sağlayacak bir yapıyı hak ediyor. İnşallah bunu da en kısa zamanda hayata geçireceklerine inanıyorum. 14 binden fazla üyemiz, yaklaşık 60 bin şirketimiz var. Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 30'undan fazlasını MÜSİAD üyesi şirketler gerçekleştiriyor. 3 milyonun üzerinde istihdama katkımız var. Umut ediyorum ki bunlar daha da büyüyerek toplumumuza ve ülkemize faydalı çalışmalar yapmaya devam edecektir" dedi.

'MÜSİAD ÖNCÜ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUMUZDUR'

Zonguldak'ın önceden kömürüyle şimdi de doğal gazıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını ifade eden eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "MÜSİAD Türkiye'de ekonomik kalkınmanın yanı sıra üretimi, istihdamı ve milli ve yerli üretimi destekleyen ve binlerce üyeye sahip, milyonlarca istihdam sağlayan öncü bir sivil toplum kuruluşumuzdur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi

