Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı - Son Dakika
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Ekonomi

Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı

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Milyarder Elon Musk, ABD'nin Verimlilik Departmanı Başkanlığı için ABD'nin tüm hazinesinin saklandığı Fort Knox'taki altın rezervlerine erişim sağlayabileceğini belirtti

18.02.2025 03:16
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ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerini denetleyebileceklerinin sinyalini verdi. Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fort Knox'ta altın arayışı." ifadelerini kullandı.

"ORDA OLUP OLMADIĞINI BİLMEK İSTİYORUZ"

Utah Senatörü Mike Lee'nin Kentucky'de bulunan Fort Knox'a girişinin engellendiğine dair bir paylaşımını da alıntılayan Musk, "Fort Knox'tan altın çalınmadığını kim teyit ediyor? Belki vardır, belki de yoktur. O altın Amerikan halkına ait. Hala orada olup olmadığını bilmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"VİDEO TURU YAPMAK HARİKA OLURDU"

Ayrıca Musk, bir başka paylaşımında ise "Fort Knox'un canlı video turunu yapmak harika olurdu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kentucky Senatörü Rand Paul, hafta sonu, Musk'a Fort Knox'taki altın rezervlerini inceleme çağrısında bulunmuştu.

ABD HAZİNESİ BURADA SAKLANIYOR

ABD Hazine Bakanlığının internet sayfasında yer alan bilgilere göre, ziyaretçi girişine izin verilmeyen Fort Knox'ta değerli metal rezervleri depolanıyor. ABD Hazinesi'nin depoladığı altının neredeyse yarısı Fort Knox'ta saklanırken, mevcut altın varlığının 147,3 milyon ons olduğu kaydediliyor.

Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Beni boş ver:
    elin adamı milyarderken, nasıl daha çok kazanır, servetime servet katarım diye düşünürken, biz ise acaba bu ay elektrik faturamı ödeyebilecek miyim ya da ev sahibine eksik verdiğim kiramı tamamlayabilecek miyim diye can sıkıntısından uyuyamayız. Halbuki hepimizin ömrü ortalama en fazla 70 bilemedin 80 yıl. Dünya her geçen gün adaletsizliğini konuşturmaya devam ediyor. 38 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu adam tam bir cambaz dikkat edin kendinize ülkeler 22 3 Yanıtla
  • Taner TUNCER:
    147.3 miyon ons 1.000.000 = 147.300.000 ons , 1 ons altın yaklaşık 3.000 USD ise 147.300.000 ons 3000 usd = 441.900.000.000 USD yani yaklaşık 450 milyar dolar eğer bu rakam doğru ise ve ben yanlış hesap yapmadıysam ve Donald Trump'ın dediği gibi amerikanın 35 trilyon dolar borcu varsa bu Amerika nasıl ayakta duruyor 15 0 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    deccalin ta kendisi. 6 0 Yanıtla
  • Apple User:
    bu kerkenez başımıza bela olacak demedi demeyin 5 0 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    400 milyar dolar para eder. ya çalacaklar yada gerçekten okadar altın bile yok. her halükarda iç savaş kapılarında. 4 0 Yanıtla
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