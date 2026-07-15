MUSKİ 6,5 ayda 7 milyon m3 su kaybını önledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, 1 Ocak-15Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarla 129 bin kişinin kullanacağı suyu tasarruf ettiklerini açıkladı.

6,5 aylık dönemde 7 milyon m3 su tasarrufu gerçekleştirdiklerini açıklayan MUSKİ Genel Müdürlüğü, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın su kaynaklarının korunması ve kayıp-kaçağın önlenmesine verdiği önem doğrultusunda, Muğla genelinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 1 Ocak'tan 14 Temmuz'a kadar geçen 6,5 aylık süreçte; 1.641 kilometre hat taradık, 1.698 debi ölçtük, 1.609 arıza onardık. Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde yaklaşık 7 milyon metreküp su kaybını önledik. Bu miktar, yaklaşık 129 bin kişinin bir yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacına, başka bir ifadeyle Menteşe'de yaşayan nüfusun bir yıl boyunca kullanacağı suya eşdeğer" denildi. - MUĞLA