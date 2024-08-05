MUSKİ, Muğla'da su arızalarını hızlıca tespit ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

MUSKİ, Muğla'da su arızalarını hızlıca tespit ediyor

MUSKİ, Muğla\'da su arızalarını hızlıca tespit ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, son teknoloji cihazlarla arıza tespit çalışmalarını sürdürerek vatandaşlara kesintisiz su sağlamaya devam ediyor. Ekipler, yerin 7 metre altındaki arızaları tespit edebilen 'Akustik Dinleme Cihazı' ile su hatlarındaki arızaları noktasal olarak buluyor. Bu sayede yaklaşık 10 bin 400 hanenin yıllık su ihtiyacına denk olan 1 Milyon 880 bin metreküp suyun boşa akması engellenerek sisteme geri kazandırıldı.

05.08.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri İl genelinde vatandaşlara kesintisiz su sağlamak için yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Envanterde bulunan son teknoloji cihazlarla arıza tespit çalışmalarını sürdüren ekipler böylelikle hem arızaları hızlıca buluyor hem de noktasal tespit yapıyor.

Yerin 7 metre altındaki arızalar tespit edilebiliyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesinde görevli 10 kişilik bir ekip tüm Muğla'nın içme suyu hatlarını dinliyor. Ekipler yerin 7 metre altındaki boru hattında bulunan su arızasını tespit edebilme özelliğine sahip 'Akustik Dinleme Cihazı' ile abone hattı ve ana hat üzerindeki borulardaki suyun sesini dinleyerek arıza tespiti yapıyor. Cihaz ile borudan geçen suyun sesini dinleyen ekipler hat üzerinde meydana gelen patlaklar nedeniyle ortaya çıkan olağan dışı ses ile arızayı buluyor. Çalışmalar kapsamda il genelinde 2023 yılı Ocak ayından bu yana 3 bin 342 metre hat taraması yapan ekipler bu taramalar sonucunda 3 binin üzerinde arıza tespiti yaptı.

Yaklaşık 10 bin 400 hanenin 1 yıllık suyu korundu

Tespiti yapılan bu patlaklar yine MUSKİ'nin arıza ekibine iletilerek tamir edilmesi sağlanıyor. Yapılan bu tamirat çalışmaları doğrultusunda yaklaşık olarak 10 bin 400 hanenin yıllık su ihtiyacına denk olan 1 Milyon 880 bin metreküp suyun boşa akması engellenerek sisteme geri kazandırıldı. Bunun yanı sıra depolara giren ve çıkan su miktarları sürekli kontrol edilerek arıza tespitleri de sürüyor. Bu kapsamda ekipler yine 2023 yılı Ocak ayından bu yana 2 bin 387 debi ölçümü yaparak suyu gözetim altında tutmaya devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MUSKİ, Muğla'da su arızalarını hızlıca tespit ediyor - Son Dakika

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