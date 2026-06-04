Güllük'te yeni su faturaları vatandaşlara ulaştı - Son Dakika
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Güllük'te yeni su faturaları vatandaşlara ulaştı

Güllük\'te yeni su faturaları vatandaşlara ulaştı
04.06.2026 19:36  Güncelleme: 19:38
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Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde özel şirketin yürüttüğü su ve atıksu hizmetleri MUSKİ tarafından 187 milyon TL'ye kamulaştırıldı. Kamulaştırma sonrası ilk faturalarda yüzde 50'ye varan düşüş yaşandı, bölge halkı memnun.

MUSKİ Genel Müdürlüğünün, Milas'ın Güllük Mahallesi'nde özel şirket tarafından yürütülen su ve atıksu altyapı hizmetlerini 187 milyon TL karşılığında kamulaştırmasının ardından, ilk faturalarda büyük oranda düşüş meydana geldi. Ücretlerdeki bu iyileştirme bölge halkını oldukça memnun etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın girişimleriyle, Milas'ın Güllük Mahallesi'nde özel şirket tarafından yürütülen içme suyu ve kanalizasyon altyapı hizmetleri Nisan ayında MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştı. Türkiye'de su hizmetlerinin yeniden kamulaştırılması açısından ilk olma özelliği taşıyan bu girişimin ardından, ilk faturalar yüzde 50 oranında düşerek vatandaşları sevindirdi.

İlk faturalarda ciddi düşüş

Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde bölgedeki su ve atıksu hizmetleri özel sektör tarafından yürütülüyordu. Bu süreçte şirketin uyguladığı tarifelerin MUSKİ'ye kıyasla iki kat daha yüksek olması, yaşanan su kesintileri ve altyapı sorunlarıyla birlikte vatandaşların tepkisine ve yoğun şikayetlere yol açıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, bölge halkının il genelindeki vatandaşlarla aynı tarifeden yararlanmasını esas alan sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, 187 milyon TL bedelle MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma gerçekleştirilmişti. Türkiye'de bir ilk olan bu kamulaştırmanın ardından ilk faturalarda yüzde 50 oranında düşüş yaşandı. Yenilenen abone merkezi ile çağrı merkezi üzerinden arıza ve kesintilere hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesi, altyapı sorunlarının çözümünü hızlandırdı ve bölge halkının MUSKİ'ye olan güvenini artırdı.

Güllük Mahallesinde esnaflık yapan İbrahim Gülten, "Ödeyemediğimiz takdirde hemen suyumuzu kesiyorlardı. Hiçbir şekilde kimse şikayet edemiyorduk. Susuz kalıyorduk bazen. Bu faturayı ödemek zorunda kalıyorduk. Her ay bir de 13-14 bin lira su geliyordu. Şu an bize gelen su 2 bin 500-3 bin lira arası. Çok umutluyuz. Üç gündür sevinçten içiyoruz yani. İlk defa böyle bir fatura geldi. İyi ki almışlar. Size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun"

MUSKİ'ye geçişin ardından faturaların yarı yarıya düştüğünü belirten Emekli Öğretmen Nurten Baykal, "Neredeyse elektrik parasına denk su faturası ödüyorduk. İnsanlar gerçekten bu faturaları ödemekte zorlanıyorlardı. Şu anda çok güzel. Faturalarımız bayağı düştü. Şimdi biraz daha rahatladılar en azından. Emekleri için, yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum"

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Güllük Mahalle Muhtarı Ali Polat, "Devir olmadan önce Güllük'te su fiyatları Muğla genelinin çok şey üzerinde bir ücretlendirmeye tabiydi. Devirden sonra bunların neredeyse yarı yarıya düştü. Vatandaştan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Teşekkür ederiz demeye geçen başta Başkanımız Ahmet Aras ve MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e yürekten teşekkürler" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerin devam ettiğini vurgulayan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "31 Mart 2024 tarihinde göreve geldikten sonra ilk hedefimiz olan temiz su, sağlıklı kent şiarıyla hareket ettik. Sayın Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatlarıyla birinci kademedeki 10 metreküp olan sınır değeri 15 metreküpe kadar çıkardık ve böylece vatandaşlarımızın kesesine yüzde 25 katkıda bulunmuş olduk. ve geldiğimiz ilk günlerde Türkiye'de su fiyatları konusunda konutta birinci sıradaydık. An itibariyle 7. sıraya gelmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda biraz ülkemizin yürüyüş mahallesinde yaklaşık 10 bin aboneyi kapsayan Türkiye'de sadece ilimiz sınırları içerisinde yer alan özelleşmiş su ve kanalizasyon bölgesi olan bu uygulamaya son vermiş bulunmaktayız. Hem Güllük'ün eskimiş olan altyapısını değiştireceğiz. İçme suyu tesisleri yeniliyoruz. Atık su arıtma tesisimizi tamamen revize edeceğiz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız da hızlı bir şekilde başladı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Milas'ın Güllük Mahallesi'nde gerçekleştirilen kamulaştırma sürecinin sosyal belediyecilik anlayışlarının somut bir sonucu olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Güllük'te uzun yıllardır vatandaşların yüksek tarifeler ve altyapı sorunları nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, sürece müdahil olduklarını ve MUSKİ aracılığıyla hizmeti yeniden kamuya kazandırdıklarını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Milas, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güllük'te yeni su faturaları vatandaşlara ulaştı - Son Dakika

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