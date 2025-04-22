Melis Yaşar'ın sunduğu Haberler.com canlı yayınına katılan İktisat Uzmanı Mustafa Aşkın, altın fiyatları ve küresel ekonomik gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Aşkın, enflasyon karşısında ezilen kesimlere dikkat çekerek beklenti yönetiminin önemini vurguladı.

"ALTININ ONS FİYATININ 3400 DOLAR OLMASI BİR SONUÇ"

Mustafa Aşkın, altın fiyatlarının yükselmesini küresel ekonomik dengesizliklere bağladı. "Altının ons fiyatının 3400 dolar olması bir sonuç" diyen Aşkın, Çin'in ve büyük merkez bankalarının hâlâ altın alımlarına devam ettiğini belirtti. Bu trendin yavaşlasa da süreceğini ifade etti. Türkiye'deki gram altın fiyatının ise yalnızca ons fiyatına değil, dolar/TL kuruna da bağlı olduğunu hatırlattı.

"DÜNYA YENİ BİR PARASAL SİSTEM ARAYIŞI İÇİNDE"

Küresel sistemin dönüşüm geçirdiğini söyleyen Aşkın, "Dünya yeni bir parasal sistem arayışı içinde" dedi. ABD'de Donald Trump'ın yeniden yükselişe geçmesinin sistem üzerindeki etkilerine dikkat çeken Aşkın, "Trump şu anda küresel ekonomide ne kadar düzen varsa, onları talan etmeye, bozmaya gelmiş birisi gibi gözüküyor" ifadesini kullandı. Bu durumun belirsizlikleri artırdığını vurguladı.

"ALTINDAKİ BU TREND, YAVAŞLASA DA DEVAM EDECEK GİBİ GÖRÜNMEKTE"

Altındaki yükselişin uzun vadeli bir eğilim olduğunu belirten Mustafa Aşkın, "Altındaki bu trend, yavaşlasa da devam edecek gibi görünmekte" diyerek yatırımcılara önemli bir perspektif sundu. Bu eğilimin, küresel belirsizlikler, merkez bankalarının rezerv stratejileri ve güvenli liman arayışlarıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Aşkın, altının yatırımcılar açısından uzun vadede hâlâ güçlü bir alternatif olduğunu vurguladı.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÖNETİLMEZSE ZOR BİR SÜREÇ OLUR"

Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadelenin yalnızca faiz artırımıyla başarılamayacağını söyleyen Aşkın, "Sadece para politikasıyla, faizi artırarak veya parasal miktarı artırarak enflasyonu önlemek çok zor" dedi. Özellikle orta gelir grubu, beyaz yakalılar ve emeklilerin ciddi şekilde etkilendiğini belirten Aşkın, "En ufak olumsuzlukta dövize yönelme eğilimi enflasyonu düşürmek için zor bir ortam yaratıyor" uyarısında bulundu. Yıl sonu itibarıyla gram altının 6.000 TL'yi görebileceğini de sözlerine ekledi.