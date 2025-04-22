Mustafa Aşkın: Altındaki bu trend, yavaşlasa da devam edecek gibi görünmekte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mustafa Aşkın: Altındaki bu trend, yavaşlasa da devam edecek gibi görünmekte

Mustafa Aşkın: Altındaki bu trend, yavaşlasa da devam edecek gibi görünmekte

İktisat Uzmanı Mustafa Aşkın, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Aşkın, altın fiyatlarındaki yükselişten küresel parasal sisteme, enflasyonla mücadeleden Türkiye'deki ekonomik kırılganlığa kadar dikkat çeken yorumlarda bulundu. Yıl sonunda gram altının 6 bin TL'ye çıkabileceğini söyledi.

22.04.2025 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melis Yaşar'ın sunduğu Haberler.com canlı yayınına katılan İktisat Uzmanı Mustafa Aşkın, altın fiyatları ve küresel ekonomik gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Aşkın, enflasyon karşısında ezilen kesimlere dikkat çekerek beklenti yönetiminin önemini vurguladı.

"ALTININ ONS FİYATININ 3400 DOLAR OLMASI BİR SONUÇ"

Mustafa Aşkın, altın fiyatlarının yükselmesini küresel ekonomik dengesizliklere bağladı. "Altının ons fiyatının 3400 dolar olması bir sonuç" diyen Aşkın, Çin'in ve büyük merkez bankalarının hâlâ altın alımlarına devam ettiğini belirtti. Bu trendin yavaşlasa da süreceğini ifade etti. Türkiye'deki gram altın fiyatının ise yalnızca ons fiyatına değil, dolar/TL kuruna da bağlı olduğunu hatırlattı.

Mustafa Aşkın: Altındaki bu trend, yavaşlasa da devam edecek gibi görünmekte

"DÜNYA YENİ BİR PARASAL SİSTEM ARAYIŞI İÇİNDE"

Küresel sistemin dönüşüm geçirdiğini söyleyen Aşkın, "Dünya yeni bir parasal sistem arayışı içinde" dedi. ABD'de Donald Trump'ın yeniden yükselişe geçmesinin sistem üzerindeki etkilerine dikkat çeken Aşkın, "Trump şu anda küresel ekonomide ne kadar düzen varsa, onları talan etmeye, bozmaya gelmiş birisi gibi gözüküyor" ifadesini kullandı. Bu durumun belirsizlikleri artırdığını vurguladı.

"ALTINDAKİ BU TREND, YAVAŞLASA DA DEVAM EDECEK GİBİ GÖRÜNMEKTE"

Altındaki yükselişin uzun vadeli bir eğilim olduğunu belirten Mustafa Aşkın, "Altındaki bu trend, yavaşlasa da devam edecek gibi görünmekte" diyerek yatırımcılara önemli bir perspektif sundu. Bu eğilimin, küresel belirsizlikler, merkez bankalarının rezerv stratejileri ve güvenli liman arayışlarıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Aşkın, altının yatırımcılar açısından uzun vadede hâlâ güçlü bir alternatif olduğunu vurguladı.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÖNETİLMEZSE ZOR BİR SÜREÇ OLUR"

Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadelenin yalnızca faiz artırımıyla başarılamayacağını söyleyen Aşkın, "Sadece para politikasıyla, faizi artırarak veya parasal miktarı artırarak enflasyonu önlemek çok zor" dedi. Özellikle orta gelir grubu, beyaz yakalılar ve emeklilerin ciddi şekilde etkilendiğini belirten Aşkın, "En ufak olumsuzlukta dövize yönelme eğilimi enflasyonu düşürmek için zor bir ortam yaratıyor" uyarısında bulundu. Yıl sonu itibarıyla gram altının 6.000 TL'yi görebileceğini de sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Mustafa Aşkın, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mustafa Aşkın: Altındaki bu trend, yavaşlasa da devam edecek gibi görünmekte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"

17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
08:00 Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
07:58 Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
07:41 Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
04:29 Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 19:34:09. #7.13#
SON DAKİKA: Mustafa Aşkın: Altındaki bu trend, yavaşlasa da devam edecek gibi görünmekte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement