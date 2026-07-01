Mut Kayısısında 250 Bin Ton Rekolte Bekleniyor - Son Dakika
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Mut Kayısısında 250 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

01.07.2026 12:57
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Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı bereketli geçiyor; 250 bin ton rekolte hedefleniyor.

Mersin'de hasadı devam eden tescilli Mut kayısısında 250 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mut ilçesinde, mayısta başlayan hasat sezonu bereketli geçiyor.

Tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkan coğrafi işaret tescilli Mut kayısısı, hasadın ardından yurt içi ve yurt dışındaki sofralarda yerini alıyor.

Yaklaşık 80 dekarlık alanda yetişen sofralık kayısı, verimiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Tarım işçilerinin özenle topladığı kayısıların paketleme ve sevkiyat süreci için gönderildiği meyve sebze halinde de yoğunluk yaşanıyor.

Geçen yıl ağaçlardan 141 bin 142 ton ürün toplanan ilçede hasat mesaisi sürüyor.

"Yaklaşık 250 bin ton üretim bekliyoruz"

Narlı Mahallesi'ndeki hasada katılan Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, gazetecilere, bu yıl hava şartlarının üretim açısından oldukça elverişli geçtiğini söyledi.

Mut kayısısının raf ömrü ve lezzetiyle öne çıktığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu yıl hem kalite hem de rekolte oldukça yüksek. Yaklaşık 250 bin ton üretim bekliyoruz. Kayısının kilogram fiyatı kaliteye göre 60-70 lira arasında değişirken bazı ürünlere 50 liraya kadar alıcı bulunuyordu. Sezonun sonuna doğru hava şartlarından dolayı hasadın geçen yıllara göre daha uzun sürmesi ve Türkiye'nin kayısı üretilen her bölgesinde hasat başlandığı için fiyatlar aşağı doğru düşüşe geçti."

"Birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

Kayısı ihracatçısı İbrahim Çeşme de Mut kayısısının uluslararası pazarda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek "Ürünlerin kalitesi oldukça iyi. Bu nedenle Mut kayısısı dünyanın birçok büyük market zincirinde yer alıyor. Özellikle Rusya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Tüccar Feyzullah Göktaş da geçen yıla göre ürünün kalitesinin daha iyi olduğunu ifade etti.

Üretici de olan Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Akay, verimli sezonunun sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mut Kayısısında 250 Bin Ton Rekolte Bekleniyor - Son Dakika

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