Mut'tan Hollanda'ya zeytin ve yöresel ürün ihracatı - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde 10 ton zeytin ve 5 ton yöresel ürün, ilk kez Hollanda'ya ihraç edildi.

Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, yapılan ihracat dolayısıyla bir firmada düzenlenen törene katıldı. Artık Mut ilçesinin tarımsal üretimde öne çıktığını ve ihracatın artacağına inandıklarını söyleyen Bingöl, "Üretiyoruz ve gelişiyoruz. Girişimci kardeşlerimizle ilçemizdeki değerleri dışarıya gönderiyoruz. İnanıyorum ki bu girişimlerle artacak. Bu ürünlerin ilçemizden çıkması bizi çok mutlu ediyor. Mut zeytini ve yöresel ürünlerimizin Hollanda'ya ihracatı başladı. İşletme sahibi Fatih Tuna'ya ve üreticilerimize teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum" dedi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise, "İhracat ilçemizin daha fazla tanınmasını sağlayacak" diye konuştu.

Firma yetkilisi Fatih Tuna ise, "İlçemizde üretilen ürünleri Hollanda'ya ilk kez gönderdik. İhracatın zamanla daha da artacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 10 ton zeytin ve 5 ton yöresel ürün, tırlara yüklenerek Hollanda'ya gönderildi. - MERSİN