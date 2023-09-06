Mutfak tüpüne bir zam daha! Fiyat 3 ayda 3. kez arttı - Son Dakika

Mutfak tüpüne bir zam daha! Fiyat 3 ayda 3. kez arttı

Son Güncelleme: 06.09.2023 15:15

Son dönemde üste zam gelen mutfak tüpüne bir zam daha geldi. Haziranda 380 lira olan 12 kilogramlık mutfak tüpü, temmuzda 433 liraya, ağustosta 495 liraya, eylülde ise 525 liraya yükseldi.

Oto gaza dün gelen zamdan sonra mutfak tüpüne de zam geldi. 3 ayda 3 kez zamlanan 12 kilogramlık mutfak tüpü 525 liraya çıktı.

"TÜPE 30 LİRA ZAM GELMİŞTİR"

Zamla ilgili konuşan tüp satıcısı Salih Akgöllü, "Oto gaza gelen zamlardan sonra da tüplerimize 30 lira zam gelmiştir. Altıncı ayda 380 lirayken, yedinci ayda 433 lira, sekizinci ayda 495 lira, dokuzuncu ayda da 525 lira olmuştur." dedi.

"MİLLET SIKINTIDA"

Akgöllü sözlerini şöyle sürdürdü: "Millet sıkıntıda. Çok aşırı zam geldi. Her oto gaza zam gelmede arkasından tüpe zam demektir yani durumlar böyle. Vatandaş kimisi tepki gösteriyor kimisi de 'Olacak böyle' diyor. 'Kendi elimizle yaptık' diyorlar. 'Alıştık artık' diyorlar."

"NE OLACAK BU HALİMİZ"

Tüp almaya gelen bir vatandaş ise "Tüpe yine zam gelmiş. Ne olacak bu halimiz? Ayda 1 tüp kullanıyoruz. Diyecek bir şey yok ki ne olacak böyle milletin hali perişan. Mecbur alacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mutfak tüpüne bir zam daha! Fiyat 3 ayda 3. kez arttı - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret
16:52 Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı
16:35 Pendikspor tozu dumana katacak! Galatasaray'dan Dubois ve Midtsjö'ye formayı giydiriyor
16:32 Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı
16:24 Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü
16:06 Eylül Öztürk'ün dükkanı İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde harabeye döndü
16:05 Marius Sumudica, Süper Lig'e geri döndü
16:02 Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal mi etti? Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama var
15:55 Bakan Şimşek Orta Vadeli Programı bir cümleyle özetledi
15:50 Bu bir dünya rekoru! 956 kilogramlık boğa 4 milyon TL'ye satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 17:38:14. #1.11#
SON DAKİKA: Mutfak tüpüne bir zam daha! Fiyat 3 ayda 3. kez arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement