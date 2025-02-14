Muud'da Ocak Ayının En Çok Dinlenenleri - Son Dakika
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Ekonomi

Muud'da Ocak Ayının En Çok Dinlenenleri

Türk Telekom'un Muud platformunda en çok dinlenenler arasında Ferdi Tayfur ve Taylor Swift öne çıktı.

14.02.2025 11:47
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Türk Telekom'un müzik platformu Muud'da ocak ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocakta en çok favoriye alınan ve en çok indirilen şarkı, hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" isimli parçası oldu. Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, Muud'da ocak ayında en çok öne çıkan yerli sanatçı oldu.

Usta sanatçının "İçim Yanar" şarkısı, en çok indirilen ve en çok favoriye alınan şarkılar arasında birinci sırada yer aldı. Sanatçı ayrıca ocak ayında en çok favoriye alınan sanatçı oldu.

En çok dinlenen yabancı kadın sanatçı kategorisinde Taylor Swift, yine zirvede kendine yer buldu. David Collins ise en çok dinlenen yabancı erkek sanatçı oldu.

Yabancı şarkıda ise Tommy Richman'ın "Million Dollar Baby" parçası dinlendi. "The Weeknd"in "After Hours" albümü de yabancı albümler arasında birinciliği kaptı.

Türk Telekom'un müzik platformu Muud'da en çok dinlenen yerli albümler, en çok dinlenen yerli sanatçılar ve en çok indirilen albümler listesinde Semicenk listenin ilk sırasında yer aldı.

Tuğçe Kandemir'in "Aradan Çok Yıllar Geçti" şarkısı en çok dinlenen parça olarak öne çıktı.

Ocak ayında en çok dinlenen yerli kadın sanatçı "Sezen Aksu" olurken en çok dinlenen grup ise "İkilem" oldu. Rap kategorisinde M Lisa en çok dinlenen rap kadın sanatçısı, BLOK3 ise en çok dinlenen rap erkek sanatçısı olarak listenin başında yer aldı.

Kaynak: AA

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