Nagel'den Savaş Uyarısı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Orta Doğu'da yaşanacak uzun süreli bir savaşın Avro Bölgesi ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulunarak, " İran'da uzayan savaş enflasyonu yükseltir, büyümeyi yavaşlatır." dedi.

Bundesbank'ın 2025 yılı yıllık raporunu sunduğu toplantıda konuşan Nagel, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin temel önceliğinin enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefinde sabitlemek olduğunu vurguladı.

Bu hedefin 2026 yılı için merkezi para politikası görevi olduğunu hatırlatan Nagel, mevcut faiz oranlarının uygun seviyede olduğunu ancak olası risklere karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

ECB yönetim kurulu üyesi de olan Nagel, "Enflasyon görünümünde ciddi bir değişim yaşanması durumunda, tepki verebilecek güçlü bir konumdayız," dedi.

Orta Doğu'daki askeri gerilimin küresel ekonomiye yansımalarını değerlendiren Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, İran'da yaşanacak uzun süreli bir savaşın Avro Bölgesi ekonomisine ciddi zarar vereceği uyarısında bulundu.

Çatışmaların seyrine ilişkin öngörülerini paylaşan Nagel, "İran'da uzayan savaş enflasyonu yükseltir, büyümeyi yavaşlatır. Eğer çatışma hızlı bir şekilde sona ererse, enflasyon üzerindeki etkiler kısa vadeli ve genel olarak sınırlı kalacaktır. Aksi durumda ise enerji fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesi, Avro Bölgesi'nde hem enflasyonun yükselmesine hem de ekonomik faaliyetlerin zayıflamasına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Nagel ayrıca, özellikle İran ekseninde uzayacak bir savaşın makroekonomik dengeleri bozabileceğine dikkati çekti.

Mevcut durumun "oynak" yapısı nedeniyle kesin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu vurgulayan Nagel, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Bundesbank 2025'i zararla kapattı

Bundesbank'ın mali tablolarına ilişkin verileri de paylaşan Nagel, bankanın 2025 yılında 8,6 milyar avro zarar ettiğini açıkladı.

Nagel, bu zararın temel nedeni olarak, son 10 yılda krizlerde teşvik programları kapsamında satın alınan tahvilleri gösterdi.

Zararın bir önceki döneme göre azaldığını belirten Nagel, buna karşın 2026 yılının da "eksi bakiye" ile kapatılmasının beklendiğini ifade etti.

Almanya'nın altın rezervlerinin değeri geçen yıl 125 milyar avro arttı

Bu arada Bundesbank'ın 2025'e ilişkin yıllık raporuna göre, Almanya'nın altın rezervleri dünya genelindeki fiyat artışlarından büyük kazanç sağladı.

Geçen yılın başında Londra Borsası'nda yaklaşık 2 bin 600 dolardan işlem gören altının ons fiyatı, yıl sonunda 4 bin 300 dolara, son dönemde ise 5 bin 200 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bu artışla birlikte, bankanın toplam altın varlıklarının değeri bir önceki yıla göre yaklaşık 125 milyar avro yükselerek 395,2 milyar avroya ulaştı.

Dünyanın en büyük ikinci rezervi

Almanya, 3 bin 350 tonluk altın stokuyla ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip ülke konumunu sürdürüyor.

Bundesbank'ın raporuna göre, rezervlerin büyük bir kısmı olan 1.710 tonu Frankfurt'ta, 1.236 tonu ise New York'ta muhafaza edilmeye devam ediyor. Londra'daki rezervler ise yaklaşık bir tonluk düşüşle 404 tona geriledi. Toplam rezervdeki 1,26 tonluk azalmanın, altın para basımı amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan yıllık hesaplar, Bundesbank'ın Frankfurt, New York ve Londra'da muhafaza edilen 3 bin 350 tonluk altın rezervinin mevcut konumlarında korunduğunu teyit etti.

Yılın başında yaşanan Grönland krizi ve ABD yönetiminin agresif tutumu, New York'ta tutulan Alman altınlarının güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kamuoyunda altınların Almanya'ya geri getirilmesi yönündeki çağrılar artsa da Bundesbank bu talepleri reddetti.