Nagel'den Savaş Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nagel'den Savaş Uyarısı

05.03.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bundesbank Başkanı Nagel, İran'da sürecek bir savaşın Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Orta Doğu'da yaşanacak uzun süreli bir savaşın Avro Bölgesi ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulunarak, " İran'da uzayan savaş enflasyonu yükseltir, büyümeyi yavaşlatır." dedi.

Bundesbank'ın 2025 yılı yıllık raporunu sunduğu toplantıda konuşan Nagel, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin temel önceliğinin enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefinde sabitlemek olduğunu vurguladı.

Bu hedefin 2026 yılı için merkezi para politikası görevi olduğunu hatırlatan Nagel, mevcut faiz oranlarının uygun seviyede olduğunu ancak olası risklere karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

ECB yönetim kurulu üyesi de olan Nagel, "Enflasyon görünümünde ciddi bir değişim yaşanması durumunda, tepki verebilecek güçlü bir konumdayız," dedi.

Orta Doğu'daki askeri gerilimin küresel ekonomiye yansımalarını değerlendiren Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, İran'da yaşanacak uzun süreli bir savaşın Avro Bölgesi ekonomisine ciddi zarar vereceği uyarısında bulundu.

Çatışmaların seyrine ilişkin öngörülerini paylaşan Nagel, "İran'da uzayan savaş enflasyonu yükseltir, büyümeyi yavaşlatır. Eğer çatışma hızlı bir şekilde sona ererse, enflasyon üzerindeki etkiler kısa vadeli ve genel olarak sınırlı kalacaktır. Aksi durumda ise enerji fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesi, Avro Bölgesi'nde hem enflasyonun yükselmesine hem de ekonomik faaliyetlerin zayıflamasına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Nagel ayrıca, özellikle İran ekseninde uzayacak bir savaşın makroekonomik dengeleri bozabileceğine dikkati çekti.

Mevcut durumun "oynak" yapısı nedeniyle kesin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu vurgulayan Nagel, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Bundesbank 2025'i zararla kapattı

Bundesbank'ın mali tablolarına ilişkin verileri de paylaşan Nagel, bankanın 2025 yılında 8,6 milyar avro zarar ettiğini açıkladı.

Nagel, bu zararın temel nedeni olarak, son 10 yılda krizlerde teşvik programları kapsamında satın alınan tahvilleri gösterdi.

Zararın bir önceki döneme göre azaldığını belirten Nagel, buna karşın 2026 yılının da "eksi bakiye" ile kapatılmasının beklendiğini ifade etti.

Almanya'nın altın rezervlerinin değeri geçen yıl 125 milyar avro arttı

Bu arada Bundesbank'ın 2025'e ilişkin yıllık raporuna göre, Almanya'nın altın rezervleri dünya genelindeki fiyat artışlarından büyük kazanç sağladı.

Geçen yılın başında Londra Borsası'nda yaklaşık 2 bin 600 dolardan işlem gören altının ons fiyatı, yıl sonunda 4 bin 300 dolara, son dönemde ise 5 bin 200 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bu artışla birlikte, bankanın toplam altın varlıklarının değeri bir önceki yıla göre yaklaşık 125 milyar avro yükselerek 395,2 milyar avroya ulaştı.

Dünyanın en büyük ikinci rezervi

Almanya, 3 bin 350 tonluk altın stokuyla ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip ülke konumunu sürdürüyor.

Bundesbank'ın raporuna göre, rezervlerin büyük bir kısmı olan 1.710 tonu Frankfurt'ta, 1.236 tonu ise New York'ta muhafaza edilmeye devam ediyor. Londra'daki rezervler ise yaklaşık bir tonluk düşüşle 404 tona geriledi. Toplam rezervdeki 1,26 tonluk azalmanın, altın para basımı amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan yıllık hesaplar, Bundesbank'ın Frankfurt, New York ve Londra'da muhafaza edilen 3 bin 350 tonluk altın rezervinin mevcut konumlarında korunduğunu teyit etti.

Yılın başında yaşanan Grönland krizi ve ABD yönetiminin agresif tutumu, New York'ta tutulan Alman altınlarının güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kamuoyunda altınların Almanya'ya geri getirilmesi yönündeki çağrılar artsa da Bundesbank bu talepleri reddetti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nagel'den Savaş Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD ve İsrail şaşkın: İran’ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun
Netanyahu’ya ana muhalefetten Lübnan’a ’karadan işgal’ çağrısı Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü
''Para var huzur var'' dedirten görüntü
16:28
Galatasaray’ın Barış Alper planı tuttu
Galatasaray'ın Barış Alper planı tuttu
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 17:53:04. #7.13#
SON DAKİKA: Nagel'den Savaş Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.