Narlıdere Belediyesine grev kararı asıldı

Narlıdere Belediyesi işçileri, Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde uzlaşma çıkmaması nedeniyle, belediye hizmet binasına grev kararını astı. Belediye-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, toplu sözleşme sürecinin, belediye yönetiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle tıkandığı belirtildi.

Narlıdere Belediyesi'ni temsilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile belediyede örgütlü olan Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube ile arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararı alınmıştı. Belediye-İş Sendikası yetkilileri ve sendika üyesi işçiler bugün Narlıdere Belediyesi hizmet binasının önünde toplanarak, grev kararını binanın kapısına astı. Uzlaşma sağlanamaması durumunda işçilerin 6 iş günü içinde greve başlayacağı öğrenildi.

"Bu hayat pahalılığında bu teklifi nasıl kabul edelim?"

Belediye binasının önünde konuyla ilgili basın açıklamasını okuyan Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, Narlıdere Belediyesi tarafından işçilere enflasyon altında ücret artışı önerildiğini ve bunun Narlıdere Belediyesi tarafından işçilere dayatıldığını belirtti. Atalay, "Sendikamızın bütün iyi niyetli samimi çabalarına rağmen sendikamız ile Narlıdere Belediyesi arasındaki toplu sözleşme sürecimiz, Belediye yönetiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle tıkanmıştır. Üyelerimizin, Anayasal haklarını kullanarak aldıkları bu grev kararı, belediye emekçilerinin de, sendikamızın da tercihi değildir. Alınan grev kararı, hayat pahalılığı ve geçim derdinin dayatmasındandır. Alınan bu grev kararı, bize enflasyon altında ücret artışı öneren işverenin dayatmasının sonucudur. Toplu iş sözleşme görüşmesi sonrasında yönetici, temsilci ve üyelerimizle yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda belediyenin teklifi, arkadaşlarımız tarafından kabul edilmemiştir. Sendikamız ve arkadaşlarımız bu hayat pahalılığında bu teklifi nasıl kabul etsinler?" ifadelerine yer verdi.

"Artık işçinin fedakarlık yapacak hali kalmadı"

Barınma, ısınma, elektrik ve gıda gibi temel harcama kalemlerindeki fiyat artışlarına göre işçiye dayatılan zam oranının çok düşük olduğunu söyleyen Atalay, "Barınma, ısınma, elektrik ve gıda gibi temel harcama kalemlerindeki fiyat artışları çok ciddi seviyelere ulaşmıştır. Doğalgaz konut tarifesi 1 Ocak'ta yüzde 25, 1 Nisan'da yüzde 35 ve son olarak 1 Haziran itibarıyla yüzde 30 oranlarında yapılan üç zamla birlikte yılbaşından bu yana toplam yüzde 120 oranında zamlanmıştır. Elektrik fiyatları son altı ayda yüzde 151 artmıştır. Biz toplu sözleşme taslağını hazırlarken TÜİK'in enflasyon oranı yüzde 40'lardaydı. Mayıs ayında TÜİK' in açıkladığı enflasyon oranı bile yüzde 73,5'lerde. Bizim isteyip de belediyenin vermediği ücret dahi her geçen gün eriyor. Artık işçinin fedakarlık yapacak hali halimiz kalmadı. Belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları da anlıyoruz, yaşıyoruz. Ancak, krizin, pandeminin, savaşın sorumlusu biz emekçiler değiliz. Hep işçiden fedakarlık bekleniyor. Artık yeter! Bizim fedakarlık yapacak halimiz kalmadı" açıklamasında bulundu.

"Gelin bu süreci masada bitirelim"

Narlıdere Belediyesi ile uzlaşıya açık olduklarını da söyleyen Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, "Biz insanca bir yaşam için, enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ediyoruz. Biz geçim derdindeyiz. Kimse bizim ekmek davamızı kendi siyasi çıkar ve hesaplaşmalarının aracı yapmasın. Biz, belediyenin kasasını istemiyoruz. Bu sürecin masada bitmesi için ısrarlı çabamıza devam edeceğiz. Çünkü bizim amacımız üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Gelin bu süreci masada bitirelim" diye konuştu. - İZMİR