NATO Zirvesi Ankara\'da Gerçekleşecek

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), 36'ncı NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

SANKON Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Altuntaş yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en önemli uluslararası güvenlik ve savunma küresel güçlerinden birisi olan NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenmesinin, Türkiye'nin uluslararası arenadaki stratejik konumunun ve diplomatik etkinliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Altuntaş, Türkiye'nin NATO'nun güçlü ve vazgeçilmez üyelerinden birisi olarak bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamaya devam ettiğini belirtilerek, Ankara'nın böylesine önemli bir zirveye ev sahipliği yapmasının ülkemizin uluslararası saygınlığını daha da artıracağını dile getirdi. Altuntaş, "Zirvenin yalnızca güvenlik ve savunma alanlarında değil, ekonomik, ticari ve yatırım ilişkileri açısından da önemli fırsatlar oluşturacağına olan inancımız tamdır" dedi.

Zirve kapsamında Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanları, üst düzey temsilciler, diplomatik heyetler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin Türkiye'nin ekonomik potansiyelini daha yakından görme imkanı bulacağını ifade eden Ali Altuntaş, "Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konumu, güçlü ekonomisi, gelişmiş sanayisi ve etkin diplomasisi ile uluslararası toplumun önemli aktörlerinden birisidir. NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi, ülkemize duyulan güvenin ve Türkiye'nin uluslararası toplumdaki ağırlığının somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Altuntaş, SANKON Yönetim Kurulu olarak NATO Zirvesi'nin başarıyla gerçekleştirilmesini temenni ederek, zirvenin bölgesel ve küresel barışın güçlendirilmesine, uluslararası iş birliğinin artırılmasına ve Türkiye'nin ekonomik ve diplomatik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkı sağlamasını diledi. Ali Altuntaş açıklamasında, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu'nun NATO Zirvesi'ne katılım sağlayacak bazı hükümet yetkilileri ve üst düzey diplomatlarla, Türkiye ile NATO üyesi ülkeler arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.