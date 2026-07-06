NATO Zirvesi İçin Enerji Önlemleri - Son Dakika
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NATO Zirvesi İçin Enerji Önlemleri

06.07.2026 15:06
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Ankara, NATO Zirvesi'nde elektrik kesintilerine karşı acil müdahale ekipleri oluşturdu.

(ANKARA) - Ankara, yarın başlayacak ve iki gün sürecek NATO Zirvesi'nde elektrik arıza ve kesintilerine karşı olağanüstü bazı önlemler aldı. Teknik yönden tam donanımlı acil müdahale ekipleri oluşturuldu. Ekipler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve delegasyonun kalacağı otelleri anbean izleyecek, 24 saat esasıyla mesai yapacak.

Ankara'da yarın başlayacak ve 8 Temmuz'da sona erecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gündeme gelebilecek elektrik arıza ve kesintilerine karşı alarma geçti.

Kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, sürekli ve kesintisiz enerji için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Teknik yönden tam donanımlı acil müdahale ekipleri oluşturuldu. Daha doğru deyişle mevcut ekiplerin sayıları artırıldı. Bu ekiplerin kullanacağı otomobillere yenileri eklendi" dedi.

Ekipler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve delegasyonun kalacağı otellerin çevresinde 24 saat esasıyla mesai verecek, arıza ve kesintilere hızla müdahale edecek. Ekiplere, bu konuda gerekli talimatlar verildi.

TAKVİYE JENERATÖR

Jeneratörler de gözden geçirildi. Kaynaklar, "Gereken yerlere jeneratör takviyesi yapıldı. Zaten, bu konuda ciddi bir gereksinim söz konusu değildi" dedi.

Sokak lambaları da tek tek denetlendi, arızalar giderildi. Kaynaklar, "NATO Zirvesi'nde ilgili bölgelerin kesintisiz enerjilendirilmesi için gereken her türlü önlem alındı. Gerekli talimatlar verildi. Ekipler sahada olacak. Bir sıkıntı beklenmiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi NATO Zirvesi İçin Enerji Önlemleri - Son Dakika

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