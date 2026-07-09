NATO Zirvesi'nde Uzay Projeleri Ele Alındı - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Uzay Projeleri Ele Alındı

09.07.2026 11:14
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Türkiye, NATO Zirvesi'nde uzay projeleriyle global uydu ağı hedeflerini belirledi.

Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da ev sahipliği yaptığı NATO Ankara Zirvesi'nde uzayla ilgili projeler de masaya yatırılırken TÜBİTAK UZAY'ın İMECE uyduları ile ASELSAN'ın LEO uydu ağının, teşkilatın teknoloji mimarisinde rol üstlenmesi kararlaştırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda, "Uzay ve Gözetleme" başlığında toplam 4 milyar 12 milyon dolarlık proje ve işbirlikleri duyuruldu. Bu başlık altında Türkiye, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada ve Norveç'in yer aldığı HALO girişimi öne çıktı.

"Hybrid Alliance Layered Operations in Space" adıyla ilan edilen HALO ile müttefiklerin ulusal kontrolündeki askeri uyduların ortak bir mega takım uydu mimarisinde buluşturulması hedefleniyor.

Bu yeni modelle tek bir ülkenin uydu filolarının maliyet, zaman ve kapsama alanındaki sınırlamalarının aşılarak, özellikle yüksek hızlı iletişim, istihbarat ve füze takibi alanlarında büyük fayda sağlanması öngörülüyor. Böylece NATO'nun yüksek hızlı haberleşme, istihbarat toplama ve füze takibi alanlarında daha dayanıklı ve kapsayıcı bir kabiliyete ulaşması amaçlanıyor.

İMECE'ler Ankara'da üretilecek

Türkiye'nin bu tabloda doğrudan katkısı ise İMECE'den gelen mühendislik birikiminin yeni uydulara aktarılması olacak. Türkiye, İMECE yer gözlem uydusunu temel alarak 2 yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştirecek. Uydular Ankara'da TÜBİTAK UZAY tarafından üretilecek ve sözleşme değeri 300 milyon doların üzerinde olacak.

Takım Uydu Geliştirilmesi Projesi kapsamında İMECE-2 ve İMECE-3'ün mevcut İMECE ile birlikte görev yapması, daha geniş alanların daha kısa sürede görüntülenmesi ve aynı bölgeye yeniden ziyaret sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Bu kabiliyet, kriz bölgeleri, sınır hatları, deniz sahaları, askeri hareketlilik ile afet ve acil durumlarda daha hızlı veri üretimi anlamına gelecek.

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine "GÖKTÜRK-2B" adıyla alınmıştı. Yeni projelerle İMECE'den doğan yerli uydu birikimi, NATO'nun ortak güvenlik mimarisinde daha görünür kabiliyete dönüşecek.

Uzayda atılan diğer imzalar

Ayrıca Türkiye, ASELSAN ile alçak yörünge uyduları ve askeri haberleşme sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra Çelik Kubbe Milli Entegre Hava Savunma Mimarisi kapsamında erken ihbar radar sistemlerine yönelik toplam 350 milyon doları aşan sözleşmelere imza attı. Bu sistemlerin, Türkiye'nin savaş alanında bağlantısını sürdürme kabiliyetini, tespit ve erken uyarı yeteneklerini artırması bekleniyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da AA'ya yaptığı açıklamada, "Üye ülkelerin ortaklaşa geliştireceği yeni nesil teknolojilere yönelik yatırım programı kapsamında, LEO yörüngesinde güvenli haberleşme uydularının tasarımı görevi ASELSAN'a tevdi edilmiştir. Bu görev, ülkemizin uzay teknolojileri alanındaki mühendislik yetkinliğine ve uluslararası düzeyde duyulan güvene önemli bir göstergedir. Önümüzdeki dönemde, LEO'da oluşturulacak güvenli haberleşme altyapısıyla, kritik askeri ve stratejik iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil uydu ağlarının hayata geçirilmesiyle uzayı LEO uydularla donatacağız." dedi.

Uzay ve Gözetleme başlığında ayrıca, İspanya, NATO'nun uzay tabanlı istihbarat girişimi konusunda "Uzaydan İttifak Sürekliliği Gözetimi" (APSS) projesine 19'uncu ülke olarak katıldı. Alman Isar Aerospace ile Kanada merkezli Maritime Launch Services arasında Nova Scotia'daki fırlatma altyapısına erişim için sözleşme imzalandı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska da zirvede, acil bir durumda yedek bir uyduyu yörüngeye fırlatmak için kullanılacak fırlatma şirketleri ve uzay limanlarından oluşan bir ağ oluşturmayı amaçlayan "Starlift Girişimi" üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Politika, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Uzay, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NATO Zirvesi'nde Uzay Projeleri Ele Alındı - Son Dakika

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