Naturelgaz 2025'te Güçlü Büyüme Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Naturelgaz 2025'te Güçlü Büyüme Gösterdi

06.08.2025 10:59
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Naturelgaz, 2025'in ilk yarısında satış hacmini %25 artırarak önemli finansal başarılara imza attı.

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, 2025'in ilk yarısına yönelik finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Naturelgaz, 2025'in ilk yarısındaki finansal sonuçlarda güçlü bir performans sergiledi.

Şirket, bu dönemde satış hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırarak 195 milyon standart metreküpe (Sm3) yükseltti. Maliyet optimizasyonu ve operasyonel süreçlerdeki etkinlik artışı sayesinde FAVÖK yüzde 40 artışla 871,7 milyon liraya ulaştı. Net kar, yüzde 311 oranında artarak 428,9 milyon liraya çıkarken, vergi öncesi kar da yüzde 303 artışla 735,4 milyon lira oldu. Gelirler ise yüzde 16'lık artışla 3.662 milyon lira seviyesine yükseldi.

Şehir gazı iş kolunda, 2024 yılı sonu itibarıyla 132 ilçe ve beldeye hizmet verilirken, bu sayı boru hattına geçen ilçeler ve yeni kazanılan ihaleler ile 2025'in ilk yarısı sonunda 126 ilçe ve belde olarak gerçekleşti. Buna karşın şirketin şehir gazı iş kolu satış hacmi abone artışı etkisiyle büyümeye devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, taşımalı doğal gaz pazarındaki güçlü konumlarını yılın ilk yarısında pekiştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Satış hacmimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırarak 195 milyon Sm3 seviyesine taşıdık. Bu büyümeyi, verimlilik odaklı yatırımlarımız ve etkin maliyet yönetimimizle destekledik. Operasyonel verimlilikteki iyileşmeler sayesinde FAVÖK'ümüzü yüzde 40 artışla 871,7 milyon liraya, net karımızı ise yüzde 311 artışla 428,9 milyon liraya yükselttik. Elde ettiğimiz bu güçlü finansal performans, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize kararlılıkla ilerlediğimizin bir göstergesidir. Ayrıca Temmuz ayında Muş'taki güneş enerjisi santrali (GES) projemizi tamamladık ve devreye aldık. Bu yatırım önemli ölçüde enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamamızı sağlayacak ve operasyonel verimliliğimize katkıda bulunacak. Yatırımımızın etkilerini gelecek dönemdeki finansal sonuçlarda göreceğiz."

Kaynak: AA

Hasan Tahsin, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Naturelgaz 2025'te Güçlü Büyüme Gösterdi - Son Dakika

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