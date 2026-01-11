Nazan Eke'ye kadın girişimciliğinde liderlik ödülü: Alyalina ile ilham veren başarı - Son Dakika
Nazan Eke'ye kadın girişimciliğinde liderlik ödülü: Alyalina ile ilham veren başarı

11.01.2026 11:41
"Kültürel Miras" temasıyla düzenlenen 8. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi'nde, Alyalina Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Eke liderlik ödülüne layık görüldü. Kurumsal hayatı bırakarak girişimci olan Eke, doğrudan satış modeliyle binlerce kadına iş imkânı sunduklarını ve kadınların ayda 300 bin TL'ye kadar kazanç elde edebildiğini vurguladı.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni, İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. "Kültürel Miras" temasıyla düzenlenen zirvede, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın girişimciler deneyimlerini paylaşırken, girişimcilik ekosistemine yön veren isimler ödüllendirildi. 520 başvuru arasından seçilen 26 kadın ödül alırken, gecenin öne çıkan isimlerinden biri Alyalina Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Eke oldu.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE LİDERLİK ÖDÜLÜ NAZAN EKE'NİN

Taksim Elite World Hotel'de düzenlenen törende, "Kadın Girişimciliğinde Start-Up Başarı Hikayelerinde Liderlik" dalında ödüle layık görülen Nazan Eke, iş dünyasındaki dönüşüm yolculuğuyla büyük alkış aldı. Yaklaşık 20 yıllık kurumsal hayatını geride bırakarak 6 yıl önce Alyalina Kozmetik'i kuran Eke, doğrudan satış modeliyle binlerce kadına girişimci olma fırsatı sundu. Eke, Alyalina ile kadınların ayda 300 bin TL'ye kadar kazanç elde edebildiklerini vurgulayarak, "Amacımız en çok tercih edilen doğrudan satış firması olmak" dedi.

NAZAN EKE: AMACIM KADINLARA YENİ İŞ ALANLARI AÇMAK

Zirvede konuşan Nazan Eke, bankacılık ve sigortacılık sektöründe geçen 20 yıllık kariyerinin ardından kendi yolunu çizdiğini anlattı. Pandemi döneminde aromaterapi ve wellbeing eğitimleri alarak kendini geliştirdiğini belirten Eke, 2020 yılında Alyalina Kozmetik'i kurduklarını ifade etti. "Asıl amacımız fayda sağlamak. Doğrudan satış sektörü, girişimci olmak isteyen ama sermayesi olmayan kadınlar için büyük bir fırsat. Bu sektörün Türkiye'de hak ettiği noktaya gelmesini istiyorum" diyen Eke, kadınların ekonomik özgürlüğüne katkı sunmayı hedeflediğini söyledi.

ALYALİNA İLE KADINLAR KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE

Doğal kozmetik, gıda takviyesi ve wellness alanlarında faaliyet gösteren Alyalina Kozmetik, Türkiye'den Türki Cumhuriyetler'e ve Rusya'ya uzanan bir pazarda büyümeye devam ediyor. Zirvede söz alan Alyalina Marka Elçisi Ayfer Kuloğlu ise şirketin hayatını nasıl değiştirdiğini anlatarak, "Bu iş sayesinde kendi evimi ve arabamı aldım, kızımı yurt dışında okutabiliyorum. Alyalina bana ve benim gibi birçok kadına hayata tutunma fırsatı sundu" dedi.

Kadın girişimciliğine ilham veren zirve, başarılı kadınlara plaketlerin takdim edilmesiyle sona erdi.

