Nazilli'de 52 Kadın Girişimci E-Ticaret Eğitimi Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Nazilli'de 52 Kadın Girişimci E-Ticaret Eğitimi Aldı

Nazilli\'de 52 Kadın Girişimci E-Ticaret Eğitimi Aldı

Nazilli Belediyesi ve GEKA iş birliğiyle düzenlenen 'Nazilli'nin Girişimci Kadınları E-Ticaret Öğreniyor' seminerini tamamlayan 52 kadın girişimci, sertifikalarını aldı. Eğitimde finans, dijital pazarlama ve e-ticaret konuları işlendi.

27.09.2024 18:18  Güncelleme: 18:20
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Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı(GEKA) iş birliğiyle düzenlenen 'Nazilli'nin Girişimci Kadınları E-Ticaret Öğreniyor' eğitim seminerini başarıyla tamamlayan 52 kadın girişimci sertifikalarına kavuştu.

Eğitmen Petek Üzülmez tarafından verilen ve 4 gün süren eğitimde girişimcilere; finans, dijital pazarlama ve e-ticaret konuları detaylı olarak anlatıldı.

Katılımcılara sertifikalarını takdim eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Kadınlarımızın her alanda olduğu gibi E-ticaret konusunda da dijital dünyada ses getirecek çalışmalara imza atacağınıza eminim. Her birinizle gurur duyuyorum. Sizlere söz veriyorum; ilçemizin ekonomik alanda gelişimine destek olacak tüm girişim ve projelerinizde Nazilli Belediyesi yanınızda olmaya devam edecek" dedi.

Emeklerinden dolayı Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personellerine ve GEKA yetkililerine teşekkür eden kadın girişimciler, yeni eğitimler düzenlenerek seminerlerin devam etmesi talebinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Nazilli, Eğitim, Finans, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nazilli'de 52 Kadın Girişimci E-Ticaret Eğitimi Aldı - Son Dakika

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