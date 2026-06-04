Nazilli'de Yeni Kredi Programı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli'de Yeni Kredi Programı Başlıyor

Nazilli\'de Yeni Kredi Programı Başlıyor
04.06.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Ticaret Odası, esnafa yönelik yeni kredi programı ile finansal sıkıntılara çözüm sunuyor.

Nazilli Ticaret Odası tarafından dile getirilen işletmelerin finansman sıkıntısı yeni başlayacak kredi programı ile önemli ölçüde sona erecek.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarafından yapılan açıklamada; "Uzun süredir her platformda dile getirdiğimiz Ticaret Odası üyelerinin kredi sorununun çözümü için TOBB tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı. Pazartesi gününden itibaren üyelerimiz "Nefes Kredisi" için bankalara başvuru yapabilirler" dedi.

Başkan Arslan açıklamasının devamında, "Sürekli olarak her platformda dile getirdiğimiz esnaf kefalet kredisinden ticaret odası üyelerinin faydalanmamasının doğru olmadığını, esasen bir kamu kaynağı olan Halk Bankası fonlarından tahsis edilen esnaf kefalet kredisinin sadece ünvanı nedeniyle esnaf odasına kayıtlı işletmelere verildiğini ifade ediyoruz. Sonuçta taleplerimiz karşılığını buldu. Hisarcıklıoğlu tarafından çalışmaları yürütülen yeni kredi, bu soruna bir nebze çare olacak diye düşünüyorum. TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları 8 Haziran 2026 (Pazartesi) tarihi itibariyle başlıyor. TOBB, KGF ve Bankaların işbirliğinde verilecek kredide, 24 ay vadeye kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, toplam azami 48 ay vadeli olacak. Bir firmanın kullanabileceği azami kredi limiti 3 milyon TL olarak belirlendi. Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar TL kullanıma açılacak, bu yıl içerisinde duyurulacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar Türk Lirası'na ulaşması hedefleniyor. KOBİ'lere uygun şartlarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye Nazilli Ticaret Odası'na kayıtlı tüm üyeler başvurabilecek" dedi.

Bir firmanın azami 3 milyon TL kredi kullanabileceğini ifade eden Arslan, "Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerinde ise yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak. Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar TL kullanıma açılacak, bu yıl içerisinde duyurulacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar Türk Lirası'na ulaşması hedefleniyor. Nefes Kredisinin üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, kredinin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta M.Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere herkese Oda üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Yerel Haberler, Ekonomi, Nazilli, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nazilli'de Yeni Kredi Programı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:18:29. #7.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de Yeni Kredi Programı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.