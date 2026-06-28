Başkan Arslan Bozdoğan'da üyeleri ile görüştü - Son Dakika
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Başkan Arslan Bozdoğan'da üyeleri ile görüştü

Başkan Arslan Bozdoğan\'da üyeleri ile görüştü
28.06.2026 12:03  Güncelleme: 12:05
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Nazilli Ticaret Odası, 2026 yılı Bozdoğan üye buluşma toplantısında oda faaliyetleri, coğrafi işaretli ürünler ve mesleki eğitim konularını ele aldı. Başkan Nuri Arslan, gençlerin teknik eğitimle geleceğin patronları olacağını vurguladı.

Nazilli Ticaret Odası 2026 yılı Bozdoğan üye buluşma toplantısı yapıldı. Ticari faaliyetini Bozdoğan'da sürdüren Ticaret Odasına kayıtlı işletme sahipleri ile şirket temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda; oda faaliyetleri, gerçekleştirilen projeler, sorunlar dosyasında yer alan konular ile ilgili yapılan çalışmalar, Bozdoğan yöresine ait coğrafi işaret tescili alınan ürünler ve üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi.

"Geleceğin patronlarını yetiştirmek istiyoruz"

Nazilli Ticaret Odası Olarak üyelerinin menfaati ve sorunların çözümü noktasında çalıştıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan: "Oda olarak bölgemizin sorunlarına çözüm aradığımız gibi projelerimizi de 3 başlık altında topladık. Sümerbank, 2. OSB ve Uzun Yaşam Köyü projelerimizi de hayata geçirmek için yoğun çaba sarfediyoruz. Diğer önemli bir sorunumuz nitelikli ve teknik eleman ihtiyacının her geçen gün artmasıdır. Güçlü olmak için üretmek zorunda olan bir ülkeyiz. Sınırsız kaynaklarımız yok. En büyük sermayemiz gençlerimiz ve müteşebbis ruhumuz. Dolayısıyla üretimin ve ticaretin her safhasında meslek eğitimi almış, teknik becerisi ve hedefleri olan gençlerimize ihtiyaç duymaktayız. Geleceğin patronları teknik ve mesleki eğitim alan gençlerimiz olacaktır. Teknik liselerin sayısını arttırmalıyız. Meslek liselerine giden öğrencilerin sanayide çırak olacağı yönündeki yanlış düşünceleri ortadan kaldırmalıyız. Kaldı ki hiç kimse çıraklığını yapmadığı bir işin ustalığını yapamaz, o iş dalında işyeri sahibi yani işinin patronu olamaz." dedi.

"Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgeye katkı sağlayacak"

Başkan Arslan, görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilçelerde özellikle ekonomiye katkı sağlamak açısından coğrafi işaret çalışmaları yürüttüklerini de sözlerine ekleyerek: "Bozdoğan yöresine özgü yerel ürünlerimizin gelecek nesillere vasıflarını yitirmeden aktarılmasını sağlamak için Coğrafi İşaret çalışmalarımız devam etmektedir. Coğrafi işaretli ürünler anlamında Bozdoğan'ın ayrı bir önemi var. Olukbaşı Oğlak Çevirme Kebabı, Bozdoğan Pidesi ve Bozdoğan Cevizli Sucuğu bugüne kadar tescilini aldığımız coğrafi işaretli ürünlerimiz. Diğer ürünlerimiz olan mermer ve biber ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kurulmasına teşebbüs edilen Nazilli 2.Organize Sanayi Bölgesini önemsiyoruz. Nazilli 2. OSB Alanı sadece Nazilli için değil bölgenin tamamının kalkınmasında katma değer oluşturacak çok önemli bir proje. OSB için planlanan alan (Toygar ve Esenköy Bölgesi) aslında zeminin kayaç olması nedeniyle ideal bir bölge. Sizden aldığımız güç ve teveccühle başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan konuşmasının sonunda: "Üyelerimizin istek ve talepleri bizim birinci önceliğimizdir. Hizmetlerimizin odak noktası sizlerin görüş ve talepleridir. Üye buluşma toplantılarımız devam edecek" dedi.

"Bozdoğan halkı adına teşekkür ediyorum"

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Bozdoğan Belediye Başkan Vekili Harun Yağcıoğlu; "Ticaret Odası tarafından bölgenin ekonomisiyle ilgili yapılan tespitler oldukça ayrıntılı ve dikkat çekicidir. Ticaret Odasının coğrafi işaret çalışmaları Bozdoğan'a özgü yerel ürünlerin bilinirliğini arttırmış, katma değer oluşturmuştur. Kendilerine tüm Bozdoğan halkı adına teşekkür ediyor ve coğrafi işaret çalışmalarının devamını temenni ediyorum" dedi.

Toplantıya Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Belediye Başkan Vekili Harun Yağcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kerem Elmas ile Ticaret Odasına kayıtlı üyeler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Nuri Arslan, Nazilli, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Arslan Bozdoğan'da üyeleri ile görüştü - Son Dakika

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