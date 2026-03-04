Nebiyan\'ın lezzetleri tescil yolunda

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, bölgenin tarımsal zenginliklerini markalaştırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. "Nebiyan Markalaşma Yolunda" başlıklı proje ile Nebiyan fasulyesi, Nebiyan kestanesi ve 19 Mayıs salebine coğrafi işaret alınması hedefleniyor.

19 Mayıs Belediyesi tarafından hazırlanan proje doğrultusunda Nebiyan lezzetleri için coğrafi işaret başvurusunda bulunulacak. Projenin protokolü, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında imzalandı.

Protokol hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Topaloğlu, ilçenin doğal ve tarımsal değerlerini gelecek kuşaklara aktarmayı temel hedef olarak gördüklerini belirtti. Coğrafi işaret tesciliyle birlikte ürünlere katma değer kazandırılacağını vurgulayan Topaloğlu, bu sürecin üreticinin gelirini artıracağını ve yerel kalkınmaya ivme kazandıracağını ifade etti. Coğrafi işaretli ürünlerin hem ihracat hem de turizm gelirleri açısından bölgeye katkı sağlayacağını dile getiren Topaloğlu, gastronomi alanındaki bu adımın ilçenin sosyokültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunmasını beklediklerini kaydetti.

Mehlika Dicle ise projenin, Samsun'daki turizm paydaşlarının fuar katılımlarından daha fazla verim elde etmesini amaçladığını belirtti. Dicle, fuar öncesi ve sonrası süreçlerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de proje kapsamında yer aldığını ifade etti. - SAMSUN