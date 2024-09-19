Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Necibe Batmaz'a 'Ahi Esnaf Beratı'

İSTANBUL - İstanbul Balat'ta 65 yıldır hizmet veren Balat Aile Kileri dükkanının sahibi Necibe Batmaz'a Ticaret Bakanlığı tarafından 'Ahi Esnaf Beratı' verildi.

İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta 65 yıldır hizmet veren Balat Aile Kileri dükkanının sahibi Necibe Batmaz'a Ticaret Bakanlığı tarafından 'Ahi Esnaf Beratı' verildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Necibe Batmaz'ı dükkanında ziyaret ederek, 'Ahi Esnaf Beratı'nı takdim etti.

Çok gururlu olduğunu söyleyen Necibe Batmaz, "Beni bu şekilde takdir ettikleri için çok mutlu oldum. 65 yıldır burada hizmet ediyoruz. Bu işi babam ile birlikte yapıyorduk. Babamı kaybettikten sonra, işimizi bırakmadım. Babamın vasiyeti üzerine bu işletmede hizmet vermeye devam ediyorum. Babamızdan kalan bakkal dükkanımızı ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.

1963 yılında Necibe Batmaz'ın merhum babası Hüseyin Türkyılmaz tarafından Balat'ta kurulan işletme, halen kurulduğu yerde hizmet vermeye devam ediyor.

Henüz 8 yaşındayken babasının yanında işe başlayan Necibe Batmaz tarafından da 40 yıldır işletilen Balat Aile Kileri, yıllardır kapıya gelen muhtaçları boş çevirmeyerek parası olmayanlara veresiye ürün veriyor. Babasının 'kapıya gelen hiç kimseyi boş çevirmeyin' tavsiyesine uyarak bakkala gelen mahallelinin ihtiyaçlarını veresiye defterine yazarak gideren Necibe Batmaz, bir süre önce işletmeyi kapatma noktasına geldi ancak bir hayırseverin veresiye defterindeki borçları kapatmasıyla hizmetini sürdürmeye devam etti.