Nefes Kredisi KOBİ\'lere Yeniden Sunuldu

KOBİ'lere yönelik finansman desteği sağlayan "Nefes Kredisi" uygulaması, TOBB öncülüğünde yeniden hayata geçirildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve yedi banka iş birliğiyle sağlanan bu destek sayesinde oda üyesi tüm işletmelerin uygun şartlarda krediye erişebileceğini açıkladı.

KOBİ'lere destek olmak amacıyla geçmiş dönemde hayata geçirilen Nefes Kredisi uygulaması Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve Kredi Garanti Fonu (KGF), Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank ve Ziraat Katılım iş birliği ile bugünden itibaren yeniden başladı.

KOBİ'ler için önemli bir fırsat

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Yeni Nefes Kredisi'nin, üretim çarklarının dönmeye devam etmesi ve KOBİ'lerin ayakta kalabilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti. KOBİ'lerin, Türkiye ekonomisinin can damarı olduğunu ifade eden Başkan Murzioğlu, "Nefes Kredisi, finansmana erişimde zorlanan KOBİ'ler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu kaynak, sadece firmaları değil, dolaylı olarak üretimi, istihdamı ve ülke ekonomisini destekleyecek. Başvurular, bugünden itibaren başladı. TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma tahsis edilmiş limitler dahilinde, risk durumuna göre azami 1 milyon TL ile 2,5 milyon TL aralığında kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. 24 aya kadar vadeli kredilerde yüzde 38 faiz oranı, 24 aydan uzun vadeli kredilerde ise yüzde 37 faiz oranı uygulanacak. Başvurularda 5 bin TL başvuru ücreti, yüzde 0,5 banka komisyonuyla, yüzde 1 kefalet komisyonu alınacak. Üyelerimiz, TOBB Nefes Kredisi işlemlerinde kullanılmak üzere odamız tarafından ücretsiz olarak verilecek faaliyet belgesi ile anlaşmalı olan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapabilecekler. KOBİ'lerimiz için finansmana erişimin en büyük sıkıntılardan biri olduğu bir dönemde uygulamanın tekrar hayata geçmesinde büyük emekleri olan başta TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN