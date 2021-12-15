Nevresim takımları için renk trendi

DENİZLİ (İHA) – Türkiye organik ev tekstili sektörünün öncü firması Ecocotton, yüzde 100 organik pamuk nevresim takımlarıyla hem evinizde renk kombini sağlıyor hem de uyku sağlığınızı olumlu yönde etkiliyor.

Bir yatak odası için renk seçimi söz konusu olduğunda renklerin verdiği duygu geçişleri çok önem taşıyor. Enerjik ve karamsar arasındaki çizginin ortasında seçimler yapmak isteyenler, birçok ton arasından bu denge duygusunu oluşturabilmek için mücadele ediyor.

Tercihinde kafa karışlığı yaşanan nevresim takımlarının evlere kattığı renk kombini kadar uyku sağlığı yönünden de çok önemli olduğuna dikkat çeken Ecocotton E-ticaret Direktörü İç Mimar Kübra Uzunoğlu, "Kış aylarında hepimiz evimizde daha çok zaman geçiriyoruz. Yağmur, soğuk, rüzgar kapalı ortamlar bizleri ruhsal olarak etkiliyor. Yapacağımız tercihler ile evde enerjimizi yükseltmeyi ve keyifli vakit geçirmemizi sağlamayı başarabiliriz. Hepimiz yoğun iş temposu, stres gibi faktörlerden arınmak yeni güne pozitif enerjilerle ve dingin bir ruh haliyle başlamayı arzu ediyoruz. Günün bütün karmaşasından uzaklaşıp kendimizle baş başa kaldığımız evin en özel köşesi yatak odamızdır. Yatak odamız için tercih edeceğimiz nevresim seçimleri, mutluluğu uyandıracak ve ana ya da yatağınıza biraz hayat getirecek kadar güneşli ama aynı zamanda sofistike ve de olgun hissettirecek kadar derin duyguları barındırmalıdır" dedi.

Uyku sağlığınıza katkı yapın

Yatak odaları için nevresim ve renk seçimlerinin nasıl olması ile 2021-2022 kış renk trendleri hakkında bilgiler veren İç Mimar Kübra Uzunoğlu, şu tavsiyelerde bulundu:

"Yatak odası bir mabet gibidir, evinizin hemen hemen tamamı gelen konuklarınıza açıkken yatak odanız size özeldir. Kişisel zevklerinizi tarzınızı en rahat uygulayıp yansıtabildiğiniz alandır. Öyleyse yatak odalarımız nasıl olmalı sorusunun ilk cevabı kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir dekora sahip olmalıdır. Aksesuarlar, yatak seçimimiz, nevresim, yatak örtüsü ve pike seçimleri, yatağınızın oda içindeki konumu gibi detaylar son derece önemlidir. İlk olarak yatak yerleşimi pencereye karşı olmamalıdır. Sabah uyandığınızda güneş ışığı yüzünüzde vurup sizi uyandırmamalı, biliyoruz ki kaliteli uyku sağlıklı yaşam için son derece önemli.

Yatağınızda kullandığınız nevresim, yatak örtüsü gibi materyaller uyku kalitenizi belirleyen unsurlardır. Nevresim seçimlerinizi yaparken yüzde yüz pamuk, keten gibi doğal elyaflardan üretilen ürünleri tercih etmelisiniz. Hayatınızın üçte birinin uyuyarak geçirdiğimizi düşünürsek vücudumuzla direkt temas halinde olan bu kumaşların nasıl üretildiği hangi materyallerden üretildiği sahip olduğu sertifikalar son derece önemli. %100 organik pamuk nevresim takımları uyku sağlığımızı olumlu yönde etkiler"

Ecocotton nevresim ile renk kombini

Türkiye'de organik ev tekstili alanında ilk üretim yapan firma olan Ecocotton'un bu kış sezonuna özel ürettiği 3 yeni nevresim modeliyle tercih yapmakta zorlananların işini kolaylaştırdığına işaret eden Uzunoğlu, büyük talep gören modelleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

" 'Terra' modelimiz, 2021'de Earthy Organic Trendini (Dünya Organik Trendi) iç mekanlar için büyük bir trend olarak doğal görünümlü renklerden biri olan kiremit rengini öne çıkarttı. Bu renk sıcak tonların etkisiyle mutlu ve canlandırıcı hissettiriyor. Bu rahat, özgür ve ikonik havayı seven boho severler, son dönemlerde kiremit renginin doğal cazibesine kapılarak hem organik nevresim takımları, hem de organik yatak örtüleri ile yatak odalarının enerjilerini yükseltmekteler.

Ayrıca haşır, sisal bitkisi ve diğer benzer dokular gibi yıpranmış veya organik malzemelerin yanında gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Ecocotton'un renk paletleri arasında da sıkça yer bulan 'Terra' rengi 2022 koleksiyonunda da yer alıyor.

'Gülkurusu' ile bu yatak odası renk trendini Ecocotton renk paletine göre uyarladık diyebiliriz. Bunun nedeni, şu anda pek çok markanın kırmızıdan mora ton skalasının tamamını keşfetmesidir. Bu yüzden, elbette bu trendi 'Gülkurusu' olarak adlandırıyoruz ancak kullanılan bir sürü renk tonu var. Biraz bordo, biraz kestane rengi, biraz erik, biraz şiraz ve hatta biraz kuru üzüm tonu var. Eminiz içinde birkaç renk daha vardır. Ancak buradaki mesaj açık: Bu Sonbahar ve Kış yatak odanız için zengin ve romantik bir hava istiyorsanız, bunu elde etmenin yolu tüm bu renklerin bir kombinasyonudur.

'Haki' modelimi ile en popüler ve sevilen yatak odası renk trendine geldik. Bu yıl boyunca tercih edilen bir tür renk paleti, ancak daha soğuk aylarda içinizi ısıtır. Rahatlık duygusuna sahiptir ve evinizdeki siyah, beyaz, gri ve kahverengi renklere de çok güzel uyum sağlar" - DENİZLİ