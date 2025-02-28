Nevşehir\'de Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi İmza Töreni Gerçekleşti

Ekonomi

Nevşehir- Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) parsel tahsis sözleşmeleri imza töreni gerçekleştirildi.

İmza törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ak Parti Nevşehir Milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Siyasi Parti temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Parsel Tahsis töreninde konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, "1 milyon 352 bin metrekarelik alanda oluşturulan OTB'nin yıllık 40 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Kozaklı OTB, açık ara Türkiye'nin en büyük üretim yapılan alanı olacak. Bu yönüyle ilimiz ve ülkemizin tarımsal üretimine çok önemli katkı sağlayacak. Burası aynı zamanda sıfır atık prensibiyle çalışan ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı vizyona sahip bir projedir. Ülkemize değer katacak bir proje ortaya çıktı" dedi.

Tarım ve Orman bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise, "Nevşehir'de uygulanacak model, kanun değişikliği ile bundan sonra organize tarım bölgesi adıyla tüm Türkiye'de uygulanacak. Bu hizmetler kol kola oluyor. Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek çok oluruz. Öyle ki seçildiği alan itibarıyla Kayseri ve Nevşehir'in ortak noktası. Bu yatırım sadece Nevşehir'in değil, aynı zamanda Kırşehir'in ve Kayseri'nin yatırımı. Başta turizm bölgesi olmak üzere en yakın büyükşehir Kayseri ve Ankara olmak üzere, millete vaadimiz olan organize tarım bölgeleri politikamızın da en somut göstergesi olacak. Bu proje son derece önemli. Son 50 yılda belki de Nevşehir'in aldığı en büyük yatırım olacak" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, "2 bin 500 yıllık şanlı tarihimize yakışır şekilde çalışmalarımız sürüyor. Allah'ın izniyle asil milletimizin sevgi ve duasıyla başaracağız. Çok daha ileri ufuklara doğru yürümeye devam edeceğiz. Büyük bir coğrafyadayız, genç dinamik nüfusumuz, etkin, caydırıcı ve saygın ordumuz, çok seçkin medeniyetimiz var. Bunun bize yüklediği mesuliyet var. Bunların bilinciyle çalıştığımızda aşamayacağımız engel, başaramayacağımız görev yok." diye konuştu.

Programda, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Emre Çalışkan ve Süleyman Özgün, Belediye Başkanı Rasim Arı ile Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız da birer konuşma yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından iş insanlarına Nevşehir - Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) parsel tahsis sözleşmeleri teslim edildi. - NEVŞEHİR