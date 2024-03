Nevşehir İl Özel İdaresi, 33 kadına 645 bin TL'lik destek sağladı

Ekonomi

33 kadına, 645 bin TL'lik destek verildi

NEVŞEHİR - Nevşehir İl Özel İdaresi 33 kadına 645 bin liralık mikro kredi imkanı sağladı. Mikro kredi imkanından yararlanan kadınlara çeklerini Nevşehir Valisi Ali Fidan takdim etti.

Nevşehir İl Özel idaresi tarafından 2014 yılında başlatılan ve her yıl devam eden kadınlara yönelik mikro kredi imkanından bu güne kadar toplam 407 kadın yararlandı. 2024 yılında mikro kredi imkanından yararlanan kadınların çekleri Nevşehir İl Özel İdaresinde düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve kredi almaya hak kazanan kadınlar katıldı. Programda İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulunan Nevşehir Valisi Ali Fidan, verilen kredilerin amacına ulaştığını söyledi. Vali Fidan; "Bu gün 33 kadına 645 bin liralık mikro kredi dağıtımını gerçekleştirdik. Biliyoruz ve inanıyoruz ki kadınlar, eğitimde, bilimde, sanatta, siyasette, sporda kısacası her alanda topluma önemli katkı sağlıyorlar ve önemli başarılara imza atıyorlar. Bu gün verdiğimiz mikro kredide kadınlarımızın çalışmalarına ilk adım, ilk destek projesi oluyor. Burada görüyoruz ki 2014 yılından bu güne kadar 407 kadın bu kredilerden yararlanmış. Her biri farklı şekillerde ve ürünlerle evlerinde başladıkları işlerini büyüterek bu gün birçok kadın işveren durumuna geldi. Bu krediler amacına ulaştı. Bizde istiyoruz ki; kadınlarımız hem aile bütçesine hem de topluma destek sağlasın. Bu sayede kendi ayakları üzerinde durabilsen. Bu gün dünya kadınlar günü. Bu vesileyle bir kez daha tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Nevşehir Valisi Ali Fidan çeklerini alan kadınların yaptıkları çalışmaları da yakından inceledi.