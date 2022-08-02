New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

02.08.2022 23:45
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD ve Çin arasında artan tansiyonun etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD ve Çin arasında artan tansiyonun etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,23 azalışla 32.396,17 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalarak 4.091,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 azalışla 12.348,76 puana indi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yaptığı gezi kapsamında Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesiyle endeksler negatif bir seyir izledi.

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaştı. Pelosi'nin açıklanan gezi programında yer almayan ziyaret, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin inişinin ardından ziyareti kınadığını bildirdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ise Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.

Çin Savunma Bakanlığı, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuştu. Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artmıştı.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasına neden oldu.

ABD ve Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,79 artarak 106,2 seviyesine yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yukarı yönlü bir seyir izleyerek yüzde 2,76 seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "şahin" açıklamalar da piyasalardaki aşağı yönlü harekette etkili oldu.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in eylül toplantısında faiz oranını yarım puan artırmasını, ardından 2023'ün ikinci çeyreğinin başlangıcına kadar çeyrek puanlık artışlara devam etmesini umduğunu ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de yatırımcıların Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine geçme beklentilerini yansıtan tahvil piyasasındaki fiyatlamalara şaşırdığını söyledi. Daly, beklentisinin Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam edeceği yönünde olduğunu aktardı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını ve enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair birkaç ay boyunca ikna edici kanıtlar görülmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda 10 milyon 698 bin ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

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