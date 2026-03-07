New York Borsası Düşüş Yaşadı

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim devam ederken petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD'de istihdamın şubatta düştüğünü gösteren verilerin etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,95 azalarak 47.501,55 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,33 azalışla 6.740 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 kayıpla 22.387,68 puana indi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken, ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin de etkisiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile "koşulsuz teslimiyet" haricinde anlaşma olmayacağını belirtti.

Bölgede şiddetlenen çatışma nedeniyle küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına gelirken, arz endişeleriyle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam etti.

Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi'nin Körfez ülkelerinin enerji ihracatını haftalar içinde durdurabileceğine ve bunun petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara çıkarabileceğine ilişkin uluslararası basında yer alan açıklamaları da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 00.00 itibarıyla yüzde 8'in üzerinde artarak 92,3 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 12'den fazla artışla 90,8 dolardan alıcı buldu.

Bu gelişmelerle piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500'deki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi 29,5 değerine çıktı.

Enerji maliyetlerinin artmasının enflasyonu körüklemesinden endişe duyulurken, ABD'de açıklanan veriler ekonomide istihdam kaybı yaşandığını ortaya koydu.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam şubatta artış beklentilerinin aksine 92 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi.

Tarım dışı istihdama ilişkin ocak ve geçen yılın aralık ayı verilerinde de aşağı yönlü revizyona gidildi.

Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın faiz indirimi için destekleyici bir faktör olabileceğini, ancak petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması durumunda bunun enflasyonda yükselişe yol açma riski dikkate alındığında ABD Merkez Bankası (Fed) için işlerin zorlaşabileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, İran'la savaşın enflasyon üzerinde kalıcı bir etkisinin olmasını beklemediğini ifade etti.

Benzin fiyatlarındaki artışın tüketiciler için ilk etapta bir fiyat şoku yaratabileceğini belirten Waller, "Politikanın geleceği açısından düşündüğümüzde bunun kalıcı enflasyona yol açması olası değil." dedi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, şubat ayına ilişkin zayıf gelen istihdam verilerinin para politikası açısından halihazırda zor olan karar alma ortamını daha da zorlaştıracağına işaret etti.

Daly, "İş gücü piyasasının istikrar kazandığına dair umutlar belki fazla abartılıydı ve iş gücü piyasasını gerçekten yakından takip etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, para politikasında ek ayarlamalar için bir aciliyet görmediğini, enflasyonun kalıcı olarak yüzde 2 hedefine doğru indiğine dair net kanıtlar aradığını ve bu durumun ancak yılın ikinci yarısında gerçekleşebileceğini ifade etti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, bir konferansta yaptığı konuşmada, faiz oranlarının bir süre daha sabit tutulması gerektiğine dair görüşünü yineledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise CNBC televizyonuna verdiği röportajda, şubat ayına ilişkin zayıf gelen istihdam verilerinin merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesine yönelik gerekçesini güçlendirdiğini ifade etti.

Enflasyon sorunları olmadığını belirten Miran, iş gücü piyasasının para politikasından daha fazla destek alabileceğini aktardı.

Öte yandan, Amerikan varlık yönetim şirketi BlackRock'ın, artan para çıkışları nedeniyle özel kredi fonlarından birinden para çekme işlemlerini sınırladığına yönelik haberler, piyasalardaki endişeleri artırdı ve şirketin hisseleri yüzde 7,1 değer kaybetti.