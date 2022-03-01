New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası, Rusya- Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalışla 33.733,51 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalarak 4.363,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kayıpla 13.710,98 puana indi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle piyasalar mart ayının ilk işlem gününün açılışında negatif bir seyir izledi.

Dünya genelinde Rusya'ya yönelik tepkiler gelmeye devam ederken, birçok şirket Rusya'daki yatırımlarından çıkma kararı aldı.

Devam eden jeopolitik gerilim enerji fiyatlarını yukarı iterken, ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 5'in üzerinde artarak 101 doların üzerine çıktı ve 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent petrolün varili de yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 104 dolar seviyesinden işlem gördü.

Altının ons fiyatı ise 1.923 dolar seviyelerinde seyretti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu belirtti.