New York Borsası Düşüşle Açıldı

27.03.2026 17:29
Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle New York borsası haftaya düşüşle başladı, petrol fiyatları arttı.

NEW New York borsası, Orta Doğu'daki yüksek tansiyonun bir süre daha devam edeceği endişeleriyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalarak 45.904,25 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalışla 6.453,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 düşüşle 21.287,19 puana indi.

Yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilime dair haber akışını değerlendirmeye devam ederken pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" belirtti.

Buna karşın Hürmüz Boğazı geçişlerindeki aksaklığın süreceğine ve enerji arzına dair endişeler, petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,6 artarak 110,78 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,91 dolardan alıcı buldu.

Trump dün kabine toplantısında yaptığı konuşmada, savaşın başlamasından bu yana hisse senedi ve petrol piyasalarında yaşanan hareketlerin, "tahmin ettiği kadar ağır olmadığını"??????? savunmuştu.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelendiğine işaret ederek bunun da piyasalara baskı yaptığını söyledi.

Petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması dolayısıyla enflasyon risklerinin artabileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl genelinde şahin duruşunu korumasının beklendiğini ifade etti.

Enflasyon endişeleri tahvil piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artışla yüzde 4,47'ye ulaştı.

Kaynak: AA

