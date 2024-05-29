New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,35 azalarak 38.716,28 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 5.278,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kayıpla 16.879,34 puana indi.
ABD'de dün tüketici güven endeksindeki beklenmedik artış ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "şahin" tondaki açıklamaların ardından pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında negatif bir seyir izleniyor.
Ülkede dün açıklanan Conference Board Tüketici Güven Endeksi'nin 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşması, Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekledi.
Analistler, söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirterek, bugün yayımlanacak Fed'in Bej Kitap raporundan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını aktardı.
Faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin endişelerle tahvil faizlerindeki yükseliş devam ederken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesine çıktı.
Kurumsal tarafta ise American Airlines'ın hisseleri, şirketin kazanç beklentilerini düşürmesinin ardından yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.
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