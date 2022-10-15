New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

15.10.2022 00:08
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,34 azalışla 29.634,83 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,37 azalarak 3.583,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,08 kayıpla 10.321,39 puana indi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in jeopolitik endişeleri hafifleten açıklamaları sonrası güne yükselişle başlayan endeksler, enflasyon beklentilerinin arttığını gösteren verilerin ardından negatif bir seyir izledi.

Rusya'nın son dönemde Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarını değerlendiren Putin, şu anda büyük saldırılara gerek olmadığını, tüm seferberlik etkinliklerinin ise yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşündüğünü belirtmişti.

Putin'in açıklamaları sonrası yukarı yönlü bir seyir izleyen endeksler, ABD'de kötüleşen enflasyon beklentilerinin agresif faiz artırımları ile resesyona dair endişeleri artırması sonrası yönünü negatife çevirdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar eylülde piyasa beklentilerinin aksine bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ekimde aylık 1,2 puan artışla 59,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Ancak Michigan Üniversitesi'nin verileri, tüketicilerin kısa vadeli medyan enflasyon beklentisinin yüzde 4,7'den yüzde 5,1'e, uzun vadeli beklentinin de yüzde 2,7'den 2,9'a yükseldiğini ortaya koydu.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden de "şahin" açıklamalar gelmeye devam ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly yüksek enflasyona karşı faiz oranlarının yüzde 4,5 ila yüzde 5 aralığına yükseltilebileceğini ve bir süre o seviyede tutulabileceğini belirtti. Daly, gelecek yıllarda enflasyonun yüzde 2'ye gerileyeceğine inandığını kaydetti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da uygun faiz oranı aralığının yıl sonuna kadar yüzde 4,5-4,75 olduğunu ifade etti.

Öte yandan ABD'li bankaların üçüncü çeyrek bilançoları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo'nun üçüncü çeyrekte elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla geriledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

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