Üye Girişi
New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası düşüşle kapandı

04.02.2022 00:33
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,45 azalışla 35.111,16 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,44 azalarak 4.477,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,74 kayıpla 13.878,8 puana düştü. Nasdaq endeksi, Eylül 2020'den bu yana en kötü performansını kaydetti.

"Meta" adıyla ilk kez bilanço açıklayan Facebook'un karlılığının beklentilerin uzağında kalması sonrası teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüş gösteren endeksler, gün boyu negatif seyir izledi.

Geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunu çarşamba günü açıklayan Meta'nın geliri, söz konusu dönemde yüzde 20 artışla 33,7 milyar dolara çıksa da net karı yüzde 8 azalarak 10,3 milyar dolara gerilemişti. Piyasalarda hayal kırıklığı yaratan bilançonun ardından Meta'nın hisseleri yüzde 26'nın üzerinde değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Ocak ile biten haftada beklentilerin üzerinde azalış göstererek 238 bin ile 3 haftanın en düşük seviyesine indi.

Ülkede hizmet sektörü faaliyetlerinin ölçütü olan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise ocakta aylık bazda 2,4 puanlık azalışla 59,9 değerine inerek Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak ocak ayına ilişkin istihdam raporunun piyasaların odağında olacağını belirtti.

YORUMLAR
500

Dow Jones, Facebook, New York, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
23:04 Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri
22:39 CHP'li Aykut Erdoğdu'nun şehit paylaşımı sosyal medyadan büyük tepki topladı: Barışamadık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 00:40:34. #1.12#
SON DAKİKA: New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement