New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

21.03.2022 23:29
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,58 azalarak 34.552,99 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalışla 4.461,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kayıpla 13.838,46 puana indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerinin ardından endeksler negatif seyir izledi.

Ulusal İş Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantısında "Fiyat İstikrarını Yeniden Sağlama" başlıklı konuşma yapan Powell, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve faiz artırımında gerekirse "daha agresif" olacaklarını belirtti.

Fiyat istikrarına dönüşü sağlamak için gerekli adımları atacaklarını vurgulayan Powell, "Bir veya birden fazla toplantıda federal fon oranını 25 baz puanın üzerinde artırarak daha agresif hareket etmenin uygun olduğu sonucuna varırsak bunu yapacağız." ifadesini kullandı.

Petrol fiyatları ise Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik sıkıntıları yaşanabileceği korkusuyla yükselişini sürdürdü.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus petrolüne ambargo koymayı düşündüğüne ilişkin haberlerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'nin üzerinde değer kazanarak 116 dolar seviyesine çıkarken Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili yüzde 7'yi aşkın artışla 110 dolardan alıcı buldu.

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Avrupa Birliği, Jerome Powell, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika


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