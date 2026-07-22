New York Borsası Düşüşle Kapanıyor - Son Dakika
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New York Borsası Düşüşle Kapanıyor

22.07.2026 23:51
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Büyüyen jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki artış, New York borsasını olumsuz etkiledi.

New York borsası, büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde artan jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 azalışla 52.218,58 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalarak 7.498,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kayıpla 25.690,90 puana indi.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Alphabet ve Tesla'nın piyasa kapanışının ardından açıklayacakları finansal sonuçlar beklenirken, özellikle şirketlerin yapay zeka harcamaları ve ileriye dönük beklentileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, yapay zeka odaklı rallinin sürdürülebilirliğine ilişkin ipuçları verebilecek büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde yatırımcıların temkinli bir tutum sergilediğini belirtti.

Bilançosu açıklanan şirketlerden AT&T'nin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde abone kazanmasının ardından ise hisseleri yüzde 3,5 yükseldi.

Super Micro Computer'ın hisseleri de şirketin beklentilerin üzerinde kar marjı öngörmesi ve 60 milyar doların üzerinde yeni sipariş aldığını açıklamasının ardından yüzde 19,8 değer kazandı.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağındaki yerini korurken, Orta Doğu'da süren çatışmalar ve Yemen'deki İran destekli Husilerin deniz taşımacılığına yönelik tehditleri küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 3,2 artışla 93,9 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 86,6 dolardan alıcı buldu.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka bir silahla ateş açması halinde ABD'nin Tahran'da veya yakınındaki bir köprü ya da elektrik santralini bombalayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, New York, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Kapanıyor - Son Dakika

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