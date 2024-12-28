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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York borsası, teknoloji hisseleri öncülüğünde değer kaybıyla haftayı tamamladı.

28.12.2024 01:16
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New York borsası, haftanın son işlem gününü teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,77 azalışla 42.992,21 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,11 azalarak 5.970,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,48 kayıpla 19.724,66 puana geriledi.

Pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle kısa süren haftanın kapanışında satıcılı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrası tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi dikkatleri çekerken, bir önceki işlem gününde mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydeden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,63 seviyesine çıktı.

Tahvil faizlerindeki yükseliş özellikle teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 4,9, çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 2, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,7, e-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 1,4 ve Apple'ın hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.

Analistler, Fed'in gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizlikler ile 20 Ocak'ta görevi devralacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların yatırımcılar tarafından değerlendirilmeye devam edildiğini belirtti.

Noel tatili nedeniyle bu hafta işlem hacminin düşük seyrettiğini aktaran analistler, hacmin gelecek hafta da yeni yıl tatilinin etkisiyle düşük kalabileceğini, piyasalar için ilk önemli odak noktasının 10 Ocak'ta açıklanacak istihdam raporu olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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