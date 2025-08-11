New York Borsası Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

11.08.2025 23:54
Dow Jones 200 puan kayıpla 43.975,89 seviyesine geriledi; jeopolitik gelişmeler yatırımcıları etkiliyor.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,45 azalışla 43.975,89 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalarak 6.373,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 kayıpla 21.385,40 puana geriledi.

Bu haftaki önemli jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos Cuma ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelmesi beklenirken, Trump, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirtti. Trump, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret cephesinde ise Trump'ın Çin mallarına yönelik tarife indiriminin süresinin 90 gün daha uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Ayrıca altın ithalatının tarifeler kapsamında olduğuna dair geçen hafta gündeme gelen haberlerin ardından Trump, bugün altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıkladı.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri yatırımcılar tarafından beklenirken, söz konusu verilerin enflasyonun eğilimi ve tarifelerin etkisine ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor. Enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının seyri açısından önem taşıyor.

Öte yandan, ABD'li çip üreticilerinden Nvidia ve AMD'nin, yarı iletkenler için ihracat lisansı almak amacıyla Çin'e yapılan çip satışlarından elde edilen gelirin yüzde 15'ini ABD hükümetine vermeyi kabul ettiğine dair haberler sonrası söz konusu şirketlerin hisseleri sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,28 geriledi.

ABD Başkanı Trump, Nvidia ile Çin'e satılan "H20" çiplerinden elde edilen gelirin yüzde 15'inin ABD hükümetine ödenmesine yönelik bir anlaşma yapıldığını doğrularken, şirketin en yeni çipinin daha az gelişmiş şekilde tasarlanması halinde Çin'e satışına izin vermeye açık olabileceğine işaret etti.

Ayrıca Trump'ın geçen hafta Üst Yöneticisi Lip-Bu Tan'ı istifaya çağırması sonrası düşüşe geçen Intel hisseleri ise Tan'ın Beyaz Saray'ı ziyaret etmesi beklenirken, yüzde 3,7 değer kazandı.

Kaynak: AA

