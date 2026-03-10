New York Borsası Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

10.03.2026 23:51
Dow Jones endeksi %0,07 düşüşle 47.706,51 puana geriledi; yatırımcılar petrol fiyatlarını değerlendiriyor.

NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 47.706,51 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 azalışla 6.781,48 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 22.697,10 puan oldu.

Yatırımcılar, petrol fiyatlarını etkileyen ABD'nin İran ile savaşına dair gelişmeleri değerlendirirken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran ile savaşın neredeyse tamamlandığını" söylemiş, daha sonra düzenlediği basın toplantısında da bir muhabirin, "İran ile savaş bir hafta içinde sona erebilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Olabilir. Çok yakında." yanıtını vermişti.

Trump ayrıca, "Dünyaya enerji ve petrol akışını sürdürmeye odaklanıyoruz ve terörist bir rejimin dünyayı rehin almasına ve küresel petrol arzını durdurmaya çalışmasına izin vermeyeceğim." demişti.

Söz konusu açıklamalar sonrasında yatırımcıların tarihin en büyük petrol arzı kesintilerinden birinin kısa süreli olacağına dair beklentileri artmış, petrol fiyatları gerilemişti.

Bugün ise ABD Enerji Bakanı Chris Wright, daha sonra sildiği bir sosyal medya paylaşımında, ABD donanmasının bir tankere Hürmüz Boğazı'nda eşlik ettiğini belirtti.

Bu paylaşımın ardından düşüşü hızlanan petrol fiyatları, diğer gelişmeler sonrasında biraz toparlandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, donanmanın şu anda herhangi bir tanker veya gemiye eşlik etmediğini ancak bunun seçenekler dahilinde olduğunu söyledi.

Ayrıca, ABD basınında İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair haberler de yer alırken, Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın yerleştirdiyse, ki yerleştirdiklerine dair elimizde rapor yok, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Eğer herhangi bir nedenle mayın yerleştirildiyse ve bunlar derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacak." ifadelerini kullandı.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 8 azalarak 91 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 9 azalışla 86,22 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ikinci el konut satışları şubatta yüzde 1,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

