New York Borsası Düşüşte: Çip Hisseleri Etkili - Son Dakika
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New York Borsası Düşüşte: Çip Hisseleri Etkili

07.07.2026 23:50
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New York borsası, çip hisselerindeki satışlar ve jeopolitik endişelerle değer kaybetti.

NEW New York borsası, çip şirketlerinin hisselerindeki satış baskısıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalarak 52.925,15 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,45 azalışla 7.503,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,16 kayıpla 25.818,69 puana geriledi.

Çip şirketlerinin hisselerindeki satış baskısıyla pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Analistler, Çinli girişim DeepSeek'in kendi yapay zeka çipini geliştirdiğine dair haberin, çip şirketlerindeki satış dalgasında etkili olduğunu belirtti.

Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 7,5, Lam Research'ün hisseleri yüzde 6,9, AMD ile Applied Materials'ın hisseleri yüzde 6,5, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,7, Qualcomm'un hisseleri yüzde 1,9 ve Broadcom'un hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Jeopolitik tarafta, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarına yeniden başladığına dair haber, Orta Doğu'da gerilimin tekrar tırmanabileceği endişelerine neden olurken ABD yönetimi 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı iptal etti.

Bu gelişmelerle yükselen Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 5 artışla 75,71 dolara çıktı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'nin dış ticaret açığı mayısta aylık bazda yüzde 42,2 artarak 77,6 milyar dolarla Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de haziranda yüzde 3,7'ye çıkarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşte: Çip Hisseleri Etkili - Son Dakika

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