New York Borsası Enflasyon Beklentisiyle Yatay Açıldı
Ekonomi

New York Borsası Enflasyon Beklentisiyle Yatay Açıldı

11.08.2025 17:11
New York borsası, enflasyon verileri öncesi dün yatay seyretti; Dow Jones hafif yükseldi.

New York borsası, ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artarak 44.201,25 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 6.391,51 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 21.431,53 puana geriledi.

Bu haftaki önemli jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda bir araya geleceğine yönelik haber akışı küresel piyasalardaki risk iştahını destekliyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek.

Bu arada ABD'de salı günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de yatırımcılar tarafından beklenirken, söz konusu verilerin enflasyonun eğilimi ve tarifelerin etkisine ilişkin yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Ticaret cephesinde de ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri yakından izlenirken, iki ülkenin mayıs ayında aldıkları karşılıklı uyguladıkları tarifeleri 90 gün süreyle düşürme kararında sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor.

Öte yandan, ABD'li çip üreticilerinden Nvidia ve AMD'nin, yarı iletkenler için ihracat lisansı almak amacıyla Çin'e yapılan çip satışlarından elde edilen gelirin yüzde 15'ini ABD hükümetine vermeyi kabul ettiğine dair haberler sonrası söz konusu şirketlerin hisseleri yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Ayrıca Trump'ın geçen hafta Üst Yöneticisi Lip-Bu Tan'ı istifaya çağırması sonrası düşüşe geçen Intel hisseleri ise Tan'ın Beyaz Saray'ı ziyaret etmesinin beklendiğine dair haberlerin ardından yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Enflasyon Beklentisiyle Yatay Açıldı

