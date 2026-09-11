New York borsası enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York borsası enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artışla 52.204,46 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,8 kazançla 26.289,41 puana ulaştı.

NEW New York borsası, enflasyon verilerinin yayımlanmasının ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 artarak 52.204,46 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artışla 7.636,75 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde ?0,8 kazançla ?26.289,41 puana ulaştı.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji maliyetleri ve artan enflasyon endişelerinin baskıladığı pay piyasaları, petrol fiyatlarının gerilemesiyle bugün toparlandı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3,4 azalarak 103,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3,6 azalışla 98,77 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, verilerin yayımlanması sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Enflasyon verilerinin ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,99'un üzerine çıkarak, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildiren Oracle'ın hisseleri güne yüzde 7 kazançla başladı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti Çin'de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de korkutan sakatlık Fenerbahçe'de korkutan sakatlık
Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Raphinha’nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti Raphinha'nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti
Süperstar’ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş Süperstar'ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş

18:37
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy’de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy'de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı
18:14
Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
18:01
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Fenerbahçe’de ortalık karıştı
İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı
17:31
Başakşehir’de İSKİ’ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
17:18
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 18:44:03. #.0.2#
SON DAKİKA: New York borsası enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement