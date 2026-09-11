New York borsası enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı

NEW New York borsası, enflasyon verilerinin yayımlanmasının ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 artarak 52.204,46 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artışla 7.636,75 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde ?0,8 kazançla ?26.289,41 puana ulaştı.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji maliyetleri ve artan enflasyon endişelerinin baskıladığı pay piyasaları, petrol fiyatlarının gerilemesiyle bugün toparlandı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3,4 azalarak 103,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3,6 azalışla 98,77 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, verilerin yayımlanması sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Enflasyon verilerinin ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,99'un üzerine çıkarak, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildiren Oracle'ın hisseleri güne yüzde 7 kazançla başladı.