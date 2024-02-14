New York Borsası Enflasyon Verileriyle Sert Düştü

Ekonomi

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine erken başlama ihtimalini azaltmasıyla günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,35 azalışla 38.272,75 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,37 azalarak 4.953,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,80 kayıpla 15.655,60 puana indi.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bir önceki aya kıyasla gerileyen yıllık enflasyon oranına odaklanarak TÜFE verisinin enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini gösterdiğini ifade etti.

Analistler ise beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun Fed'in faiz indirimlerine başlamasını geciktirebileceğini belirtti.

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta ise yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

Ülkede enflasyonun beklentileri aşmasının ardından tahvil faizleri yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,32 seviyesine kadar çıktı.

Tahvil faizlerinin 2 ayın en yüksek seviyesini görmesiyle teknoloji hisselerinde düşüş kaydedildi. ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 2,15, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,59, Amazon'un hisseleri yüzde 2,15 ve Meta'nın hisseleri yüzde 1,87 değer kaybetti.

Devam eden bilanço sezonu da yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD'li içecek devi Coca-Cola'nın hisseleri, şirketin gelirinin geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aşmasına karşın yüzde 0,59 düştü.

Burger King ve Popeyes gibi restoran zincirlerinin sahibi Restaurant Brands International'ın hisseleri de şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir ve karın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'li medya şirketi Paramount Global'in hisseleri, şirketin yaklaşık 800 çalışanını işten çıkaracağına ilişkin haberlerin ardından yüzde 3 düştü.

ABD merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi JetBlue Airways'ın hisseleri ise aktivist yatırımcı Carl Icahn'ın şirkette yaklaşık yüzde 10'luk hisseye sahip olduğunu bildirmesinin ardından yüzde 21'in üzerinde değer kazandı.