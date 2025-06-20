New York Borsası Fed Açıklamalarıyla Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Fed Açıklamalarıyla Yükseldi

20.06.2025 17:19
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Fed üyesi Waller'ın faiz indirimine dair açıklamaları sonrası borsa açılışta yükseliş gösterdi.

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın faiz oranlarının temmuzda düşürülebileceğini düşündüğünü söylemesinin ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,31 artarak 42.302,43 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artışla 6.005,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kazançla 19.671,70 puana yükseldi.

Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken pay piyasalarında, Fed yetkilisinin faiz indirimine ilişkin "güvercin" tondaki açıklamaları sonrası açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bugün CNBC televizyonuna verdiği röportajda, tarifelerin enflasyonu önemli ölçüde artırmasını beklemediğini, faiz oranlarının gelecek aydan itibaren düşürülmeye başlanmasının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Waller, "Bence bunu yapabilecek bir konumdayız ve bu temmuz gibi erken bir zamanda olabilir." dedi. Waller, bunun kendi görüşü olduğunu, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) buna katılıp katılmayacağının ayrı konu olduğunu söyledi.

Waller'ın açıklamaları Fed'in politika faizini dördüncü kez sabit tutma kararı almasından 2 gün sonra geldi.

Banka, çarşamba günü politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, mal enflasyonunun yaz ayları boyunca biraz daha artmasının beklendiğini belirtmişti. Powell, tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını ve gelecek aylarda daha fazlasını görmeyi beklediklerini ifade etmişti.

Orta Doğu'da yükselen tansiyona ilişkin gelişmeler yakından izlenirken, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ABD'nin dahil olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran ile ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını 2 hafta içinde vereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın bir kez daha diplomasiye fırsat vermek istediğini kaydeden Leavitt, İran ile nükleer müzakereler konusunda neler olacağını görmek istediğini söyledi.

İran'ın ise İsrail'in saldırısı altındayken nükleer programının geleceğini görüşmeyeceği bildirildi.

Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme konusundaki sınırlamaları görüşmeye hazır olduğu, ancak uranyumu hiç zenginleştirmeme teklifini reddedileceği belirtildi.

Analistler, Orta Doğu'da artan gerilimin yol açtığı petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın, ABD yönetiminin tarifeleri nedeniyle fiyat baskılarının arttığı bir dönemde enflasyonu körüklemesinden endişe duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Fed Açıklamalarıyla Yükseldi - Son Dakika

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