New York Borsası, Fed'in faiz indirim beklentisini düşürmesiyle karışık seyirle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Fed'in faiz indirim beklentisini düşürmesiyle karışık seyirle başladı

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonunun da yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle New York Borsası karışık bir seyirle güne başladı. Dow Jones endeksi düşerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise yükseliş gösterdi. ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentileri düşürmesi piyasalarda karışık bir görünüm oluşturdu.

13.06.2024 18:15
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New York Borsası, ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonun da yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 38.677,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 5.441,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kazançla 17.715,17 puana çıktı.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) de beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın Fed toplantısından alınan sinyallerle pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izleniyor.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından dün para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıklayan Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Karar metninde enflasyon hedefine doğru "ılımlı" bir ilerleme kaydedildiği belirtilirken, Fed'in gelecek dönemdeki projeksiyonuna ilişkin işaretler veren "nokta grafiği"nde ise Fed'in bu yıl 3 faiz indirimine gitme ihtimali tamamen ortadan kalktı.

ABD'de bugün açıklanan veriler ise tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonunun da yavaşladığını gösterdi.

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerin altında arttı.

Enflasyonist baskıların daha da hafiflediğini gösteren verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüşünü sürdürerek yüzde 4,28'e geriledi.

Kurumsal tarafta ise Broadcom'un hisseleri, yapay zeka çiplerine yönelik gelir tahminlerini artırmasının ve hisse bölünmesine gitmesinin ardından yüzde 14'e yakın değer kazandı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de hissedarların şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un 56 milyar dolarlık maaş paketini ve Teksas'a taşınma planlarını onaylayacağının duyurulmasının ardından yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Fed'in faiz indirim beklentisini düşürmesiyle karışık seyirle başladı - Son Dakika

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