New York Borsası, Fed'in faiz indirimi beklentisiyle yükselişe geçti - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Fed'in faiz indirimi beklentisiyle yükselişe geçti

New York Borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentisiyle güne yükselişle başladı. ABD'de açıklanan ekonomik veriler ve para politikası görünümü yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Perakende satışlar haziranda beklentilerin aksine değişim göstermezken, tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiği görüldü. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimalinin artmasıyla para piyasalarındaki fiyatlamalar da etkilendi.

16.07.2024 17:09
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New York Borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine dair beklentilerin artmasıyla güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarak 40.263,78 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.644,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 18.534,27 puana çıktı.

ABD'de açıklanan ekonomik verileri ve para politikası görünümü yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar haziranda aylık bazda azalış beklentilerinin aksine değişim göstermedi.

Analistler, perakende satış verilerinin, tüketici harcamalarının yavaşlasa da güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi de haziranda aylık bazda değişim kaydetmezken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 azaldı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi sonrası ise para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimali 90'ın üzerine çıktı.

Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etmişti.

Kurumsal tarafta ise bilançolar takip edilirken, ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 41 arttı, Bank of America'nın net karı ise yüzde 6,7 azaldı.

Morgan Stanley'nin hisseleri, finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Bank of America'nın hisseleri ise bankanın karındaki düşüşe rağmen finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Fed'in faiz indirimi beklentisiyle yükselişe geçti - Son Dakika

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